Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Beşiktaş maçı Süper Lig'de heyecanla izelenecek bir mücadele olacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisini kazanarak büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, bu önemli karşılaşmadan da galip ayrılarak zirve yolundaki mücadelesini devam ettirmek istiyor. Ligin üst sıralarına çıkış yapmak isteyen Trabzonspor'da rakibini yenip puan farkını azaltma niyetinde. Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı olarak hangi kanaldan yayınlanacak, Trabzon Beşiktaş maçı saat kaçta öynanacak? Beşiktaş Trabzon maçı skoru kaç kaç biter? Gibi TRABZON BJK maçına doğru son dakika gelişmeleri bu haberde. Maç bitimi Trabzonspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti de siz değerli spor severler için yine haberimizde yer alacak...İşte Beşiktaş Trabzon maçına dair son dakika gelişmeleri...



​Trabzonspor Beşiktaş maçı ne, zaman saat kaçta?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 5 Mart Pazartesi akşamı oynanacak. Mücadele saat 20:00'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Dilerseniz sitemizden de canlı olarak bu karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Trabzonspor, evinde 2018 yılının ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Geçtiğimiz hafta kazanan iki takımın mücadelesinde gülen taraf gelecek haftalara daha moralli girecek.



Trabzonspor taraftarı önünde kazanmak istiyor

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Karadeniz ekibi, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini taraftarı önünde almayı hedefliyor. Bordo-mavililer 2018 yılında evinde oynadığı 3 maçta Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 ve son maçta Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.



Burak Yılmaz cezalı

Bu sezon Süper Lig'in en golcü ikinci oyuncusu olan Burak Yılmaz (18), bu maçta cezası sebebiyle oynayamayacak. Burak, ligde attığı 18 golle takımı Trabzonspor'un topladığı puanların yüzde 42'sinin tek başına sahibi oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın forma vermesi halinde forvet hattında görev yapması beklenen Hugo Rodallega, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı oynadığı beş maçta beş gol attı. Rodallega'nın Süper Lig'de daha fazla gol attığı başka takım yok.



6 puanlık maç

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma bordo-mavililer için 6 puanlık değer taşıyor. Bordo-mavililerin 38 puan ile bir üstünde bulunan Kayserispor'un puan kaybı yaşadığı haftada siyah-beyazlı takım karşısında bordo-mavililer 6 puan değerin olan maça çıkacak. Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 39 yapacak ve adım adım zirvenin potasına girecek. 3. sırada yer alan Beşiktaş ile puan farkını 5'e indirecek. Bordo-mavililer sahadan istediği sonuçla ayrılmaması halinde ise Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ise 11'e çıkartacak.



Şenol Güneş, Trabzonspor'a karşı

Bordo-mavili kulübün efsane ismi Şenol Güneş, teknik adamlık kariyerinde ligde 17. kez Trabzonspor'a, rakip olacak. Güneş, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş takımlarının başında 16. kez Trabzonspor'a rakip oldu. Söz konusu maçlarda Güneş, Karadeniz ekibine karşı 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

​Çalımbay, Beşiktaş'a karşı

Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay da, teknik adamlık kariyerinde 26. kez Beşiktaş'a rakip olacak. Tecrübeli teknik adam, Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor takımlarıyla siyah-beyazlı takım karşı 25 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.