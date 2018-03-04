Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya’da spor turizminin gözde merkezlerinden biri olarak görülen Türkiye, 2018 yılı içerisinde birçok ülkeden 2 bini aşkın spor kulübüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni yapılan spor tesisleri, 5 yıldızlı otelleri ve iklimiyle başta Antalya olmak üzere Afyonkarahisar, Erzurum ve Kızılcahamam spor kulüplerin tercih ettiği yerler olarak göze çarpıyor. FIFA tarafından Türkiye’de sadece 9 kişiye verilen spor kulüplerine kamp ve turnuva organize etme lisansına sahip olan Behçet Baki ve Salman Baki, 2018 yılı içinde yapılan anlaşmalarla beraber spor kulüplerinden 120 milyon dolar üzerinde bir gelirin hedeflendiğini vurguladı.



"TAKIMLAR ROTALARINI AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ"

Türkiye’deki pek çok şehrin FIFA kriterlerine uygun tesislere sahip olduğunu belirten kamp ve turnuva organizatörü Salman Baki, spor turizminin ülke ekonomisine verdiği katkının azımsanmayacak bir seviyede olduğunu belirtti. Baki, “Ülkemiz, kamp organizasyonları ve uygun ekonomik şartlarıyla beraber Avrupa ve dünyanın farklı coğrafyasından birçok spor kulübü için çekim merkezi oluyor. Örneğin; Antalya’da FIFA kriterlerine uygun yaklaşık 200 çim sahanın oluşu ve kapasite olarak 3 büyük stadın varlığı takımlar için büyük avantaj sağlıyor. Özellikle Belek ve Kundu bölgesi sonbahar, kış ve ilkbaharda takımların en çok tercih ettiği adres oluyor. Yaz kamplarında ise yerli ve yabancı takımlarımız Afyon, Ankara-Kızılcahamam, Erzurum ve Düzce gibi şehirlerimizi tercih ediyorlar. Bu bölgelerimizde de son dönemlerde yapılan yeni stadyumlar, oteller ve spor tesisleri, sunulan imkanlarla cazibe merkezleri haline gelmiştir. Takımlarımız artık yaz kampları için rotalarını Avrupa’dan Türkiye’ye çevirmeye başlamıştır. Yerli ve yabancı spor takımlarının başta Antalya ve belirttiğimiz şehirlerimizde kamp dönemlerini geçirmeleri gerek bölge ekonomisine gerekse de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Bu sene, 120 milyon dolar gibi bir gelirin elde edilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'YE İYİ GÖZLE BAKIYORLAR"

Türkiye’nin tanıtımında spor turizminin katkısının fazla olduğunu ifade eden Baki, “Geçtiğimiz yıllarda ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Romanya gibi ülkelerden takımlar ülkemize geliyordu. Son yıllarda ise bu ülkelere ek olarak Belarus, Azerbaycan, Arabistan, İran, Gürcistan, Macaristan, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Danimarka, Hırvatistan, Sırbistan, İrlanda ve Japonya’dan takımlar da kamp için Türkiye’yi tercih edenler arasına dahil oldu. Dünyanın farklı coğrafyasındaki spor kulüpleri Türkiye’ye iyi gözle bakıyor” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ESKİŞEHİR VE BÖLGESİ"

Son olarak Türkiye’nin tesisleşmede çok iyi bir seviyeye sahip olduğunu aktaran Salman Baki, şunları söyledi: “Son yıllarda ülkemizdeki spora olan yatırımı herkes görüyordur. Tesisleşme konusunda çok iyi bir seviyeye geldik. Ancak istenilen seviyede kullanamadığımız bazı bölgeler var. Afyonkarahisar’a birçok takımı getirmeye başladık ama Eskişehir, Kütahya gibi bölgelere de spor kulüplerini getirmek istiyoruz. Gerek şehir yapıları gerekse de doğa koşullarının uygunluğuna bakarsak buralar Türkiye’nin değerlendirmesi gereken yerler. Bu bölgelere gelen spor kulüpleri şehrin ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır.”

