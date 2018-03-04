Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor. Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR'ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı. Yıldız oyuncu, Bayern maçında da sahada yer alamayacak.

TEDAVİSİ BİR KAÇ HAFTAYI BULABİLECEK

Tedavisine başlanan Pepe'nin iyileşme sürecinin bir kaç haftayı bulabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Tosic veya Vida ikilisinden biri oynatması bekleniyor.