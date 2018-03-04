Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya iki takım da hücumda istediği gibi başlayamadı ve ilk üç dakika Galatasaray’ın 4-2 üstünlüğü ile geçildi. Daha sonra hücumda toparlanan Fenerbahçe; Vesely ve Guduric’in art arda basketleri öne geçerek skoru 11-6 yaptı. Son anlarda Wanamaker ile Datome’un sayılarıyla sarı-lacivertliler, periyodu önde tamamladı.



İkinci periyoda Melih ve Ali Muhammed’in basketleri başlayan Fenerbahçe, farkı 8’e çıkardı: 23-15. Galatasaray, daha sonra Summers ve Renfroe’nın sayılarıyla farkı azalttı: 23-19. Savunmada rakibini durduran sarı-lacivertliler, Datome ve Melli’nin dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkardı: 35-24. Son anları karşılıklı basketlerle geçilen periyotta Fenerbahçe, devreye 37-31 önde girdi.



Üçüncü periyota Hardy ve Can’ın basketleri ile başlayan Galatasaray, skoru 40-36’ya getirdi. Hücumda daha etkili olan sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 5 dakika 46 saniye kala Henderix ile pota altından bulduğu sayı ile farkı 2’ye indirdi: 43-41. Savunmada rakibini durduran Fenerbahçe, Datome, Ahmet ve Wanamekar’ın sayılarıyla farkı tekrar açtı: 50-41. Son anlarda sarı-kırmızılılar, farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Doğuş, periyodu 56-51 üstün tamamladı.



Son periyoda taraftarının da desteği ile iyi başlayan Fenerbahçe, Ahmet ve Sinan basketleri ile 6-0'lık seri yakaladı ve farkı çift hanelere yükseltti: 62-51. Maçın geri kalanın Galatasaray farkı kapatmaya çalışsa da sarı-lacivertliler, parkeden 80-60'lık skora galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Fenerbahçe üst üste 3, toplamda da 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 12. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmada Galatasaray'dan Hardy ile Fenerbahçe’den Ahmet 21 sayı ile oynadı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Erşan Kartal xx, Ozan Çakar xx, Mehmet Şahin xx

Fenerbahçe Doğuş: Melli xx 6, Barış x, Melih xx 7, Wanamaker xx 7, Ege x, Nunnally x 3, Guduric xx 7, Vesely x 4, Sinan x 4, Ali Muhammed xx 6, Ahmet xxx 21, Datome xxx 15

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 21, Taylor xx 3, Juskevicius xx 4, Mehmet x, Hendrix xx 8, Ege x 2, Renfroe xx 7, Caner x 2, Summers xx 11, Göksenin x

Başantrenör: Oktay Mahmuti

1. Periyot: 18-13 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Devre: 37-31 (Fenebrahçe Doğuş lehine)

3. Periyot: 56-51 (Fenerbahçe Doğuş lehine)



OBRADOVİC: “OYUNCULARIM BÜTÜN MAÇ BOYUNCA SAVAŞTI”

Fenerbahçe Doğuş Başantrenör Zeljko Obradovic, oyuncularının bütün maç boyunca savaştığını belirtti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahe Doğuş, sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 80-60’lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Doğuş Başantrenör Zeljko Obradovic ile oyunculardan Ahmet Düverioğlu açıklamalarda bulundu.

Çok iyi oynamadıklarını belirten Obradovic, “İlk yarı biraz heyecanlıydık ve iyi oynamadık. Güzel olan maçın başından sonuna kadar takım savaşmaya devam etti. Bütün maç boyunca hep savaştılar. Üçüncü çeyrekte çok daha iyiydik. Yine birkaç kötü karar oldu o çeyrekte. Son çeyrekte her şey değişti. Bunu çok sert ve iyi oynayan bir takıma karşı yaptık. Bahane olmasını istemiyorum çok ama kolay bir durumda değiliz. Madrid’den cuma sabah 9’da geldik. Bütün gece boyunca yolculuk yaptık. O yüzden dün takımı dinlendirmeye çalıştık. Önemli olan konsantre olup, oynamak. Oyuncular güzel reaksiyon verdi. Takımı tebrik ediyorum. Taraftarlara da teşekkür ederim” diye konuştu. Önemli bir maç oynadıklarını belirten Ahmet Düverioğlu ise, “Hazırlanmak için çok vaktimiz yoktu. Maça daha konsantre olduk. Takım halinde iyi iş başardık” şeklinde konuştu.



OKTAY MAHMUTİ: “MAÇTAN SON 3-4 DAKİKA KOPTUK”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, üçüncü periyodun son 3-4 dakikasında oyundan koptuklarını söyledi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahe Doğuş’a 80-60 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti ile oyunculardan Summers açıklama yaptı.

Fenerbahçe’yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Oktay Mahmuti, “Enerjimizi yettiği sürece oyunun içinde kalmaya çalıştık. Çok fazla hücum ribaundu verdik. İkinci atışları değerlendirdiler. İlk yarı üçlük sokamadık. Düşük yüzde ile hücum ettik. Üçüncü çeyreğin sonunda fark açıldı ve direncimiz kırıldı. Maç içinde bu kadar kopukluk yoktu. Maçın skoru genel gidişatı yansıtmıyor. Son 3-4 dakika maçtan koptuk. Bundan sonra Fenerbahçe’ye Türkiye’de ve Euroleague’de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Summers ise bireysel ve takım olarak kötü oynadıklarını belirterek, “Son oynadığımız maçın üzerinden 3 hafta geçti. Bugün hücum ribaundlarında çok sıkıntı yaşadık” şeklinde konuştu.