Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahe Doğuş, sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 80-60’lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Doğuş Başantrenör Zeljko Obradovic ile oyunculardan Ahmet Düverioğlu açıklamalarda bulundu. Çok iyi oynamadıklarını belirten Obradovic, “İlk yarı biraz heyecanlıydık ve iyi oynamadık. Güzel olan maçın başından sonuna kadar takım savaşmaya devam etti. Bütün maç boyunca hep savaştılar. Üçüncü çeyrekte çok daha iyiydik. Yine birkaç kötü karar oldu o çeyrekte. Son çeyrekte her şey değişti. Bunu çok sert ve iyi oynayan bir takıma karşı yaptık. Bahane olmasını istemiyorum çok ama kolay bir durumda değiliz. Madrid’den cuma sabah 9’da geldik. Bütün gece boyunca yolculuk yaptık. O yüzden dün takımı dinlendirmeye çalıştık. Önemli olan konsantre olup, oynamak. Oyuncular güzel reaksiyon verdi. Takımı tebrik ediyorum. Taraftarlara da teşekkür ederim” diye konuştu.



Önemli bir maç oynadıklarını belirten Ahmet Düverioğlu ise, “Hazırlanmak için çok vaktimiz yoktu. Maça daha konsantre olduk. Takım halinde iyi iş başardık” şeklinde konuştu.

"MAÇIN SKORU GENEL GİDİŞATI YANSITMIYOR"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti ile oyunculardan Summers da açıklama yaptı. Fenerbahçe’yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Oktay Mahmuti, “Enerjimizi yettiği sürece oyunun içinde kalmaya çalıştık. Çok fazla hücum ribaundu verdik. İkinci atışları değerlendirdiler. İlk yarı üçlük sokamadık. Düşük yüzde ile hücum ettik. Üçüncü çeyreğin sonunda fark açıldı ve direncimiz kırıldı. Maç içinde bu kadar kopukluk yoktu. Maçın skoru genel gidişatı yansıtmıyor. Son 3-4 dakika maçtan koptuk. Bundan sonra Fenerbahçe’ye Türkiye’de ve Euroleague’de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Summers ise bireysel ve takım olarak kötü oynadıklarını belirterek, “Son oynadığımız maçın üzerinden 3 hafta geçti. Bugün hücum ribaundlarında çok sıkıntı yaşadık” şeklinde konuştu.