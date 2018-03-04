Fenerbahçe maçında sakatlanan Portekizli yıldızın, sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildi. Pepe’nin sahalardan yaklaşık 1 ay süreyle uzak kalacağı belirlendi. Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılan 35 yaşındaki oyuncunun tedavisineyse başlandı. 