Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Akhisarspor maçı özeti ve golleri izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Akhisarspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Akhisarspor dakika 14'te Serginho ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada Seleznyov skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 57'de farkı bire düşüren Fenerbahçe'nin golü ise Giuliano'dan geldi. Buna karşılık Akhisar'da Larsson tekrar farkı 2'ye çıkarıyor. Aatif'ın 65'te attığı gol farkı 1'e indirirken maçın skorunu da belirleyen gol oluyor. Akhisarspor 33 puana yükselirken, Fenerbahçe 44 puanda kaldı. Peki Fenerbahçe Akhisarspor maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

FENERBAHÇE 2-3 AKHİSARSPOR [GENİŞ ÖZET]

85'Teleset Mob. Akhisarspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Evgen Seleznyov oyundan çıkarken, Paulo Henrique yerine giren isim oluyor.

83'Serginho Mineiro'nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

80'Fenerbahçe'de üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Josef De Souza oyundan çıkarken, Mehmet Ekici yerine giren isim oluyor.

79'Ceza alanında Mehmet Topal'ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Roberto Soldado'nun vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak yan hakem Roberto Soldado için ofsayt bayrağını kaldırıyor ve gol iptal oluyor.

76'Josef De Souza'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Milan Lukac topa hakim olmayı başarıyor.

73'Konuk ekip Teleset Mob. Akhisarspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Eray Ataseven oyundan çıkarken, Dany Nounkeu yerine giren isim oluyor.

71'Milan Lukac itirazları sebebiyle hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

69'Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mathieu Valbuena oyundan çıkarken, Roberto Soldado yerine giren isim oluyor.

67'Hasan Ali Kaldırım golde asisti yapan oyuncu oluyor.

67'GOL! Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun golü ile maçta farkı tekrar bire indiriyor. Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Mehmet Topal'ın indirdiği top Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kalıyor. Hasan Ali Kaldırım pasını Aatif Chahechouhe'ya aktarıyor ve Aatif Chahechouhe'nun bekletmeden penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluşuyor.

65'Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top Caner Osmanpaşa'dan geri geliyor.

62'Daniel Larsson sahaya giren ikinci topu oyun alanına gönderdiği gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

59'Eray Ataseven golde asisti yapan oyuncu oluyor.

59'GOL! Teleset Mob. Akhisarspor, Daniel Larsson'un golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Eray Ataseven'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Daniel Larsson'un, kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Carlos Kameni'nin solundan ağlarla buluşuyor. Maçta durum şimdi 1-3.

57'Nabil Dirar golde asisti yapan oyuncu oluyor.

57'GOL! Fenerbahçe, Giuliano'nun golü ile maçta farkı bire indiriyor. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nabil Dirar'ın indirdiği topu iyi takip eden Giuliano'nun, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Milan Lukac'ın yanından ağlarla buluşuyor.

57'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mustafa Yumlu, Aatif Chahechouhe'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

54'Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde ev sahibi Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor.

50'Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu istediği gibi olmayınca top kalenin solundan farklı şekilde auta çıkıyor.

46'Ev sahibi Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Mauricio Isla oyundan alınırken, Aatif Chahechouhe oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Arda Kardeşler ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Teleset Mob. Akhisarspor başlıyor.

45'Hakem Arda Kardeşler ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Teleset Mob. Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

45'Muğdat Çelik'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Carlos Kameni güçlükle topu kornere çeliyor.

44'Josef De Souza'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Hasan Ali Kaldırım için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

41'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Roman Neustadter'in arka direkte yaptığı vuruşta top doğrudan auta gidiyor.

38'Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Giuliano'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda, açıyı iyi kapatan Milan Lukac topu uzaklaştırmayı başarıyor.

35'Muğdat Çelik golde asisti yapan oyuncu oluyor.

35'GOL! Teleset Mob. Akhisarspor, Evgen Seleznyov'un golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Sol kanatta rakibinden topu kapan Muğdat Çelik hızla ceza alanına giriyor ve son çizgiden topu içeri gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Evgen Seleznyov'un altıpas önünde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Carlos Kameni'nin ayaklarına çarparak ağlarla buluşuyor.

33'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Martin Skrtel topu uzaklaştırıyor.

30'Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Caner Osmanpaşa'dan geri geliyor.

26'Miguel Lopes, hızlı atağı kesmek için Hasan Ali Kaldırım'a ceza sahası önünde kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

23'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Milan Lukac te yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20'Nabil Dirar'ın pasıyla topla buluşan Josef De Souza'nın ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

19'Mustafa Yumlu'nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

16'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Nabil Dirar için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

14'Ömer Bayram golde asisti yapan oyuncu oluyor.

14'GOL! Teleset Mob. Akhisarspor, Serginho Mineiro'nun golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serginho Mineiro'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Carlos Kameni'nin yanından ağlarla buluşuyor.

11'Fenerbahçe bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

8'Sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Eray Ataseven kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Abdoul Sissoko, Mauricio Isla'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

4'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Josef De Souza topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Arda Kardeşler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Dirar, Valbuena, Fernandao

AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Muğdat, Serginho, Eray, Larsson, Seleznov.

FERNANDAO İLK 11’E DÖNDÜ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı forveti Fernandao aldığı 1 maçlık cezanın ardından ilk 11’e Akhisarspor karşısında geri döndü

Fenerbahçe’nin gol silahlarından Fernandao Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş derbisindeki gol sevincinde yaptığı hareketten dolayı 1 maç ceza almıştı. Fernandao’nun yokluğunda Ziraat Türkiye Kupası’nda İspanyol golcü Soldado’ya görev veren Teknik Direktör Aykut Kocaman cezası bitmesi sebebiyle Akhisarspor karşısında Fernandao’ya yeniden görev verdi. Kupada Beşiktaş’a bir gol kaydeden ve etkili performansıyla taraftarını mest eden Roberto Soldado, Fernandao’nun cezasının bitmesi üzerine tekrardan yedek kulübesindeki yerini aldı.

KAMENİ ISLIKLANDI

Fenerbahçe’nin Akhisarspor ile karşılaştığı maçın ilk yarısında Kameni tribünlerden ıslıklarla protesto edildi.

Fenerbahçe’nin evinde ağırladığı Akhisarspor karşılaşmasında ilk yarıda kalesinde 2 gol gören Carlos Kameni tribünlerin tepkisine maruz kaldı. 14 ve 35. dakikalarda yediği gollerden sonra ayağına her top geldiğinde ıslıklanan Kameni geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş derbisinde de gösterdiği kötü performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Volkan Demirel’in Beşiktaş maçında gördüğü kart sonrası kaleyi Akhisarspor karşısında koruyan Kameni mücadelenin ilk yarısında vasat bir görüntü sergiledi.

OKAN BURUK MAÇI LOCADAN TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe-Akhisarspor müsabakasını Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk cezası sebebiyle maçı locadan takip ediyor.

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’nin evinde Akhisarspor ile karşılaştığı maçı Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk locadan takip ediyor. Geçtiğimiz Salı günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray karşısında davranışları sebebiyle 1 maçlık ceza olan Okan Buruk Kadıköy’de ki müsabakayı locadan izliyor.

Valbuena ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, iki maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Aykut Kocaman, ligde ve kupada oynanan Beşiktaş derbilerinde yedek bekletip, sonradan oyuna dahil ettiği Valbuena'yı bu karşılaşmada 11'de oynattı.

Valbuena, Kadıköy'de oynanan son 3 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Formasını Valbeuna'ya kaptıran Chahechouhe ise 5 resmi maç sonra yedek kulübesinde oturdu.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemedi.

Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan İsmail Köybaşı, bu karşılaşmayı kaçırdı.

Hafta içi kupada Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel ve Alper Potuk da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezaları nedeniyle oynayamadı.

Tribünler dolmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı.

Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.

Karşılaşmadan önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapıldı.