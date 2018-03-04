Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Eskişehir Basket; Berkay, Yunus Emre, Ayres, Baron ve Duncan, Gaziantep Basketbol ise Armand, Carter, Miller, Balazic ve Erol ilk 5’i ile başladı. Mücadeleye her iki takım da dengeli başladı. İlk 2 dakika karşılaşmada basket olmazken ilk sayı Gaziantep Basketbol’dan geldi. Duncan attığı 3 sayılık basket ile rakibine cevap verdi (3-3). Eskişehir Basket, çizgi dışından bulduğu sayılarla mücadeledeki üstünlüğünü sürdürdü (21-17). Mücadelenin ilk periyotu Gaziantep Basketbol’un 24-25’lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci periyotunda Gaziantep Basketbol, hücumda üstünlüğü ele geçirerek aradaki farkı açtı (24-32). Hücumda etkili olamayan Eskişehir Basket, savunmada da hatalar yaparak aradaki farkın açılmasına engel olamadı (35 - 44). Gaziantep Basketbol, son saniyede bulduğu 3 sayılık atışla devreye 42-52 önde girdi. Üçüncü periyotta toparlanmaya çalışan Eskişehir temsilcisi, rakibinin attığı sayılara engel olamadı. Üst üste sayılar bulan lig sonuncusu Gaziantep Basketbol, skoru da 51-64’e getirdi. Üçüncü periyot, Gaziantep Basketbol’un 62-68 üstünlüğü ile tamamlandı. Son periyotta taraftarın da müthiş desteği ile toparlanan Eskişehir Basket, hücumda üst üste sayılar buldu. Savunmada da rakibine şans tanımayan Siyah Kırmızılılar son 30 saniyede skoru 1 farka düşürerek 81-82’ye getirdi. Maçı, Gaziantep Basketbol Erol Can Çinko’nun son saniyede attığı 3 sayılık atış ile 84-85 kazandı. Gaziantep Basketbol bu skor ile 6 maç aradan sonra galip gelirken Eskişehir Basket ise 5 maçlık mağlubiyet hasretine son veremedi.

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Osman Sinan İşgüder xx, Kerem Baki xx

Eskişehir Basket: Berkay x 3, Yunus Emre xx 9, Ayres xx 8, Baron 11 xx, Duncan xxx 12, Buğrahan xxx 17, Caner x 3, Dorukhan x 2, Kravtsov xxx 19,

Koç: Josep Maria Berrocal

Gaziantep Baketbol: Armand xxx 28, Carter xx 11, Orhan xx 12, Murat x, Miller xxx 19, Balazic x, Freimanis x, Can Uğur x, Erol Can xx 11, Murphy x4

Koç: Nenad Markovic Zoric

1. Periyot: 24-25 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 42 - 52 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 62 - 68 (Gaziantep Basketbol lehine)