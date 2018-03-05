Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 24. haftanın en önemli maçınca Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta ise Quaresma cezası sebebiyle forma giyemiyor. Beşiktaş, liderlik yarışından düşmemek için bu deplasmandan 3 puanla dönmenin peşinde. Trabzonspor ise Avrupa Ligi potasına girmek için kazanmak istiyor. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, N'Doye,

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Vidal, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo

Ev sahibi takımda Burak Yılmaz cezalı. Ayrıca Esteban, Mustafa Akbaş ve Castillo'nun sakatlıkları bulunuyor.

Konuk ekipte ise cezası bulunan Ricardo Quaresma ve sakat Pepe dışında eksik ya da cezalı futbolu bulunumuyor...

Pepe yoksa Vida var

Siyah-Beyazlılar’da Trabzonspor mücadelesi öncesinde Pepe’nin kadrodan çıkarılması sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11’de değişikliğe gidecek. Başarılı çalıştırıcı, Kara Kartal’ın savunma hattında Dusko Tosic’le birlikte Domagoj Vida’yı sahaya sürecek. Kupada Fenerbahçe’yle oynanan derbide sergiledikleri etkili futbolla dikkat çeken ikili, bu akşam Trabzonsporlu futbolculara geçit vermemeye çalışacak. Kalede Fabri’ye forma verecek olan Şenol hoca, sol bekte Adriano, sağ bekte Gökhan Gönül’ü görevlendirecek. Kurt hoca, stoper hattında Medel ve

Atiba’yı oynatıp hücum hattını; Lens, Babel, Talisca ve Love’ın üzerine kuracak.

"Büyük" maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2’lik sonuçlarla döndü. 10’uncu haftada sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Çalımbay’ın "büyük" maçlardaki karnesi

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş’a karşı Trabzonspor’un başında ilk kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı. Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi. Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş’ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

Teknik ekipten ‘sarı’ uyarı

Kara Kartal’da Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel’in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin, konuyla ilgili olarak bu 4 futbolcuya

uyarıda bulunduğu bildirildi.

Negredo mu, Vagner Love mı?

Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşması öncesi bir başka merak konusu forvette Alvaro Negredo, Vagner Love tercihleri olacak. Bu sezon Süper Lig’de 5 ve Türkiye Kupası’nda 7 gol atan Negredo, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı bildi. Beşiktaş’ın devre arası transferlerinden Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek sadece Kardemir Karabükspor karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. Ligde 12 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor’un, ligin ilk yarısında Trabzonspor’u dış sahada 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atmıştı.

3 isme özel önlem alınacak

Ligde bu akşam Trabzonspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, Bordo-Mavililer’in 3 önemli ismine özel önlem alacak. Teknik ekibin, oyun kurgusunu, Fırtına’nın formda isimleri; Jose Sosa,

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü maç boyunca kilitlemeyi planladığı bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in bu konuda; Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Adriano’ya özel görev verdiği kaydedildi.

4 oyuncu sınırda

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel’in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ahmet Nur Çebi: Tek yürek olduk

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor ile yapılacak Süper Lig mücadelesi öncesinde dün sabah Nevzat Demir Tesisleri’ne gelerek oyunculara moral verdi. Yolculuk öncesinde kahvaltıda yıldızlarla biraraya gelen Çebi, “Beşiktaş’ı kimse hedeflerinden vazgeçilemez. Yönetim ve taraftar olarak her zaman tek yürek olduk. Trabzonspor deplasmanında öncelik iyi futbol ve goller izletin” sözlerini sarf etti.

Beşiktaş tribünü tıklım tıklım!

Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Medical Park Stadyumu’nda taraftarları yalnız bırakmayacak. 41 bin 461 kişilik stadyumda yaklaşık 5 bin Siyah-Beyazlı futbolsever yer alacak. Karşılaşmanın biletlerini tüketen Beşiktaşlı taraftarlar, mücadele için İstanbul ve Trabzon’a komşu şehirlerden maça akın edecek.