2 yaşında bir kızı bulunan Astori’nin ölümünün ardından Serie A’da dün oynanması gereken bütün karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi. Uykusunda kalp krizi geçirdiği tahmin edilen 31 yaşındaki stoper, Roberto Mancini döneminde Galatasaray’ın da transfer listesine girmiş ancak sarı-kırmızılı takım yüksek maliyeti sebebiyle tercihini Guillermo Burdisso’dan yana kullanmıştı. Astori İtalya Millî Takımı’nda 13 defa görev yapmış, bir de gol kaydetmişti.
Astori ölü bulundu!
05.03.2018 - 07:56 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 07:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalyan futbolu Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori’nin ani ölümüyle sarsıldı. Takımının Udinese deplasmanı öncesi kamp yaptığı otelde hayatını kaybeden tecrübeli savunma oyuncusunun ölüm sebebi henüz tam olarak netleşmedi.
Etiketler : astori,davide astori,
548143 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/548143.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
24
15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
-1
37
7
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
14
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
15
Alanyaspor
24
7
3
14
36
45
-9
24
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 7 Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor 1 - 4 Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
25
13
7
5
48
31
17
46
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
25
12
7
6
37
25
12
43
4
Boluspor
25
12
4
9
38
24
14
40
5
Altınordu
25
11
6
8
39
34
5
39
6
İstanbulspor
25
11
6
8
29
26
3
39
7
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
8
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
9
Balıkesirspor
25
11
6
8
44
38
6
36
10
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
11
BB Erzurumspor
25
8
10
7
31
29
2
34
12
Adanaspor
25
9
6
10
29
39
-10
33
13
Eskişehirspor
25
9
7
9
44
39
5
31
14
Samsunspor
25
6
11
8
22
30
-8
29
15
Adana Demirspor
25
7
7
11
32
37
-5
28
16
Denizlispor
25
7
6
12
28
35
-7
27
17
Manisaspor
25
7
3
15
27
42
-15
15
18
Gaziantepspor
25
1
4
20
10
68
-58
4