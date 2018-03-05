Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 yaşında bir kızı bulunan Astori’nin ölümünün ardından Serie A’da dün oynanması gereken bütün karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi. Uykusunda kalp krizi geçirdiği tahmin edilen 31 yaşındaki stoper, Roberto Mancini döneminde Galatasaray’ın da transfer listesine girmiş ancak sarı-kırmızılı takım yüksek maliyeti sebebiyle tercihini Guillermo Burdisso’dan yana kullanmıştı. Astori İtalya Millî Takımı’nda 13 defa görev yapmış, bir de gol kaydetmişti.