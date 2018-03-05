Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde haftanın maçında Fenerbahçe Doğuş, Ülker Salonu’nda misafir ettiği Galatasaray Odeabank’ı son çeyrekteki etkili oyunuyla 80-60 yendi. Böylece sarı-lacivertliler Euroleague’deki Real Madrid zaferinden sonra ligde de çıkışını sürdürdü. Üç periyodu dengede geçen maçta iki takımın da düşük şut yüzdesi nedeniyle skor üretmekte zorlandığı ilk periyot 18-13’lük Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyreğe Melih’in basketiyle başlayan sarı-lacivertliler, Melli’nin üçlüğüyle ilk yarının bitimine 3,5 dakika kala farkı 11 sayıya çıkardı: 35-24. Farkın açılmasının ardından hücumda Hardy ile etkili olan Galatasaray devre sona ererken farkı altı sayıya kadar indirdi: 37-31.



Cimbom yetişemedi

Maçta üçüncü periyot çok sayıda faul ve bu faullerin getirdiği tartışmalarla geçti. Pota altında Ahmet, dışarıdan ise Datome, Nunnally ve Melih ile etkili olan Fenerbahçe’ye Hendrix ve Hardy ile cevap veren Galatasaray farkın açılmasına izin vermedi ve son çeyreğe 5 sayılık farkla girildi: 56-51. Son 10 dakikaya Ahmet’in smacıyla giren Fenerbahçe, Sinan’ın iki orta mesafeli basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 62-51. Kalan bölümde taraftarının da desteğiyle rüzgârı arkasına olan Obradovic’in takımı savunmada da kolay sayıya izin vermeyince fark giderek açıldı ve karşılaşma 80-60’lık Fenerbahçe Doğuş üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelemiz iyiydi

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının derbide çok iyi oynamadığını ancak karşılaşmanın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Sırp koç, “Çok mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Bahane değil ama Madrid'den sabah 9'da döndük. Takımı 1 gün dinlendirebildik. Önemli olan konsantrasyon sağlamamız. Oyuncular güzel reaksiyon gösterdi. Takımı tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmut ise rakiplerine çok fazla hücum ribaundu verdiklerini ve düşük şut yüzdesiyle oynadıklarını belirtti. 20 sayılık farkın oyunun genelini yansıtmadığını ifade eden Mahmuti, “Oyunu kontrol ettik ama son çeyrekte sıkıntılar vardı” dedi.

Ahmet kendini aştı

Doğum gününde oynadığı derbiyi 21 sayı ve 9 ribauntla tamamlayan Fenerbahçeli Ahmet Düverioğlu kariyer performansını sergilerken, Galatasaray’da Hardy’nin 23 sayısı yenilgiyi önlemek için yeterli olmadı. Maçtan sonra Ahmet’e doğum günü pastası kesildi.