Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da çok önemli bir maç vardı. Ligin çok dibinde yer alan ve mutlak kazanması gereken taraf Atiker Konyaspor’du ancak sevinen Evkur Yeni Malatya oldu. Erol Bulut yönetiminde gücünü ekonomik kullanan, savunma güvenliğini ön planda tutup sonrasında hücumu düşünen Doğu ekibi sabırla bekledi ve bitime 3 dakika kala Khalid Boutaib’in golüyle işi bitirdi. Uzatmada Berk’le net bir fırsatı kaçıran taraf da misafir ekipti. Mehmet Özdilek’in takımı ise oyuna ve topa hakim (yüzde 60’a 40) gibi görünse de tabela öyle demedi. 5 şutta sadece 1 isabet bulan Konya, çok iyi savunma yapan Malatya’nın direncini kıramadı. Ki 11’de Eto’o ve Adis Jahovic gibi yeni transferler olmasına rağmen. Bu sonucun ardından Erol Bulut ve ekibi alkışı fazlasıyla hak ederken, Konyaspor ise ligde kalma şansını kendi eliyle zora soktu.

Özdilek gitti Yalçın geldi

Atiker Konyaspor sahasındaki Malatya yenilgisiyle çok ağır bir yara alırken taraftarın protestosu vardı. Mücadelenin son bölümlerinde yönetime “istifa” çağrısı vardı. Konya yönetimi üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek’in görevine son verdi. Özdilek’in yerine Sergen Yalçın getirildi.