Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 24. haftanın kapanışında efsaneler sahnede! Kim bu efsaneler... Yıllarını Trabzonspor’a vermiş futbolcu ve teknik adam olarak görev almış Şenol Güneş; işte o Trabzonspor’a karşı galibiyet arayacak. Güneş, teknik adamlık kariyerinde Trabzon’a karşı 16 maç yaptı 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Karşı tarafta durum farklı mı? Benzer durum söz konusu. Orada da siyah-beyazlı kulübün efsanesi futbolcuyken “Atom Karıncası” ve sonrasında kısa süreli de olsa teknik adamı Rıza Çalımbay. Ne ilginçtir ki o da Trabzonspor’un başında Beşiktaş’ı mağlup etmeye çalışacak. 25 defa Beşiktaş’a rakip olan Rıza Hoca o maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi gördü. Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından Karadeniz ekibinin Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kaybetmemesi dikkat çekiciydi. Bordo-mavililerde eski Kartal Sosa ve Olcay Şahan da yer alıyor. Beşiktaş’ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu Tolga Zengin bulunuyor. İki takım ligde 90’ıncı defa karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor’un 32, Beşiktaş’ın 35 galibiyeti var. 22 karşılaşma ise beraberlikle bitti. Trabzonspor söz konusu maçlarda 96 gol atarken, kalesinde de 126 gol gördüğünü hatırlatalım. Bir anlamda puan kaybedenin hedefleri konusunda ciddi yara alacağını özellikle vurgulayalım ve maçın değerinin 3 değil en az 6 puan olduğunun altını çizelim.