Süper Lig’de 24. haftanın kapanışında efsaneler sahnede! Kim bu efsaneler... Yıllarını Trabzonspor’a vermiş futbolcu ve teknik adam olarak görev almış Şenol Güneş; işte o Trabzonspor’a karşı galibiyet arayacak. Güneş, teknik adamlık kariyerinde Trabzon’a karşı 16 maç yaptı 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Karşı tarafta durum farklı mı? Benzer durum söz konusu. Orada da siyah-beyazlı kulübün efsanesi futbolcuyken “Atom Karıncası” ve sonrasında kısa süreli de olsa teknik adamı Rıza Çalımbay. Ne ilginçtir ki o da Trabzonspor’un başında Beşiktaş’ı mağlup etmeye çalışacak. 25 defa Beşiktaş’a rakip olan Rıza Hoca o maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi gördü. Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından Karadeniz ekibinin Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kaybetmemesi dikkat çekiciydi. Bordo-mavililerde eski Kartal Sosa ve Olcay Şahan da yer alıyor. Beşiktaş’ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu Tolga Zengin bulunuyor. İki takım ligde 90’ıncı defa karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor’un 32, Beşiktaş’ın 35 galibiyeti var. 22 karşılaşma ise beraberlikle bitti. Trabzonspor söz konusu maçlarda 96 gol atarken, kalesinde de 126 gol gördüğünü hatırlatalım. Bir anlamda puan kaybedenin hedefleri konusunda ciddi yara alacağını özellikle vurgulayalım ve maçın değerinin 3 değil en az 6 puan olduğunun altını çizelim.
Efsane maç!
05.03.2018 - 08:12 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 08:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş, duygusal bağı olan kulübüne karşı galibiyet arayacak. Rıza Çalımbay da “Atom Karınca” lakabını aldığı Kartal’ı vurmaya çalışacak
Etiketler : trabzonspor,beşiktaş,
548147 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/548147.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
24
15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
-1
37
7
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
14
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
15
Alanyaspor
24
7
3
14
36
45
-9
24
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 7 Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor 1 - 4 Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
25
13
7
5
48
31
17
46
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
25
12
7
6
37
25
12
43
4
Boluspor
25
12
4
9
38
24
14
40
5
Altınordu
25
11
6
8
39
34
5
39
6
İstanbulspor
25
11
6
8
29
26
3
39
7
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
8
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
9
Balıkesirspor
25
11
6
8
44
38
6
36
10
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
11
BB Erzurumspor
25
8
10
7
31
29
2
34
12
Adanaspor
25
9
6
10
29
39
-10
33
13
Eskişehirspor
25
9
7
9
44
39
5
31
14
Samsunspor
25
6
11
8
22
30
-8
29
15
Adana Demirspor
25
7
7
11
32
37
-5
28
16
Denizlispor
25
7
6
12
28
35
-7
27
17
Manisaspor
25
7
3
15
27
42
-15
15
18
Gaziantepspor
25
1
4
20
10
68
-58
4