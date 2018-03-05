Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da Bafetimbi Gomis çılgınlığı yaşanıyor. Karabük karşısındaki 7-0’lık galibiyette 4 gol kaydeden Gomis dillerden düşmüyor... Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Fransız yıldız, 24 haftada adeta destan yazdı. Süper Lig’de 24 gole ulaşan ve gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Gomis, Galatasaray tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırdı. Sarı-kırmızılı kulübün bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçiren 32 yaşındaki futbolcu gelmiş geçmiş en sevilen oyunculardan biri oldu. İngiliz Swansea City kulübünden 2,5 milyon avro bedelle transfer edilen Gomis’e imza parası olarak da 2,5 milyon avro verilmişti. Sarı-kırmızılı takımın transferine 5 milyon avro ödediği yıldız futbolcu kısa sürede gösterdiği performansla masrafını da şimdiden çıkardı.



Fransızlar da konuşuyor

Süper Lig’de takımların galibiyetine 2,2 milyon lira prim ödenirken, Bafetimbi Gomis şu ana kadar 13 galibiyete doğrudan katkı yaptı. Fransız yıldızın katkısıyla kazanılan karşılaşmalardan 28,6 milyon lira kazanç sağlayan sarı-kırmızılılar, bir başka deyişle yaklaşık 6 milyon avro gelir elde etmiş oldu. Haziran 2017’de kasasından bu transfer için 5 milyon avro harcayan Galatasaray, mart ayına gelindiğinde bu parayı fazlasıyla geri aldı. Gomis’in performansı, memleketi Fransa’da da büyük yankı uyandırdı. Fransız L’Equipe gazetesi, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’in ilk yarıda 4 gol atarak rekor kırmasına yer verdi. Gazetede, “Gomis, attığı gollerle Galatasaray tarihine adını yazdırdı. Ligdeki gol sayısını 24’e çıkaran Gomis, takımına şampiyonluk yolunda büyük fayda sağlıyor” yorumunu yapıldı.

Transfer yasağı gelebilir!

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, kritik UEFA görüşmesi öncesi şok açıklamalarda bulundu. Geçen hafta, eski başkanlarla yapılan istişare toplantısına da katılan Süren, Galatasaray’a transfer yasağı gelebileceğini ifade etti. Süren’in öne çıkan ifadeleri şu şekilde: Mustafa Cengiz, net resmi çıkarmalı ve bunu paylaşmalıdır. Dursun Özbek’in aday olmasını tavsiye etmem ama isterse olabilir. Ndiaye, 7,5 milyon avro diye biliyorduk, 3 milyon avroluk bir bonus çıktı. Bu bir bonus falan değil, gizli transfer ücreti.

Sıradaki hedef; Alex

Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza olmuştu. Alex, o sezon tam 28 gole imza atmıştı. Gomis kalan haftalarda 4 gol daha atarsa Alex’i yakalayacak, 5 gol atarsa rekorun tek sahibi olacak. Gomis’in önünde eski Beşiktaşlı Mario Gomez’in (26) yanı sıra, Elvir Boliç (26 gol) ve Şota Arveladze (25) gibi isimler de bulunuyor.

SADECE DERBİLERDE SUSTU

Galatasaray’ın Fransız golcüsü, bu sezon 24 gol atmasına karşın, sarı-kırmızılı takımın derbi maçlarında ise sessiz kaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye karşı henüz gol kaydedemeyen yıldız oyuncu şimdi gözünü tarihî rakiplere dikti.