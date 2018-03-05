Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta aldığı Beşiktaş yenilgisinin moral bozukluğunu kupada avantajlı bir skor aldığı bir başka Beşiktaş deplasmanıyla gideren Fenerbahçe, sahasında misafir ettiği Akhisar’a 3-2 yenildi ve şampiyonluk yarışında hiç hesapta olmayan bir yara aldı. Her iki takımın da pas hataları sebebiyle oyunu kontrol etmekte zorlandığı mücadelede dengeyi bozan gol 14’te geldi. Seleznov’un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram’ın ortasına iyi yükselen Serginho düzgün bir vuruşla Volkan’ın yokluğunda kaleyi koruyan Kameni’yi mağlup etti ve takımını öne geçirdi: 1-0. Beraberlik için yüklenen Fenerbahçe 17’de gole yaklaştı ama Dirar’ın ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı. 35’te ender gelişen Akhisar ataklarından biri sol kanattan kopup geldi. Isla’yı çalımlayan Muğdat’ın pasını iyi değerlendiren Seleznov ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



Akhisar 6 puan götürdü

İkinci yarıya Isla’nın yerine oyuna giren Aatıf’ın yanı sıra muhteşem bir taraftar desteğiyle başlayan sarı-lacivertliler, aradığı golü 57’de buldu. Hasan Ali’nin ortasını Dirar indirdi, kafayla dokunan Giuliano farkı bire çekti: 2-1. Akhisar’ın bu gole cevabı ise hiç gecikmedi. 59’da sağdan gelişen atakta sıfıra inen Eray ortaladı, Neustadter’e rağmen iyi yükselen Larsson farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. 67’de Hasan Ali’nin pasıyla topla buluşan Aatıf düzgün bir vuruşla Kadıköy’ü yeniden umutlandırdı: 3-2. Son bölümde Soldado’nun golü tartışmalı bir ofsayt bayrağıyla iptal edilirken, kalan bölümde tabela değişmeyince Fenerbahçe bu sezon ikinci defa Akhisar’a mağlup oldu ve rakibine 6 puan kaptırdı.

Artık hiçbir şey elimizde değil

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından, “Maç öncesi söylediklerimin tam tersi oldu. İlk gelen top kalede golle sonuçlandı. Sonrasında geri çevirmek için çabaladık” derken, “Kafamda olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti. Ne söylesem boş. Kontrolü kaybettik. 1. sırada olan takımla farkımız 6 puana çıktı. Hem moral hem puan açısından yaralandık. Bu saatten sonra kendi elimizde değil hiçbir şey. Rakiplerin kaybetmesini beklemek gerek. 2 tane arka arkaya alınan mağlubiyet bizim için kolay bir durum değil” açıklaması yaptı. “Kupa maçında Volkan’ın hatası (kırmızı kart) anlık bir hataya benzemiyor” sözleriyle dünkü mağlubiyetten kaptanı da sorumlu tutan Kocaman, “Arda Kardeşler kritik hatalar yaptı ve harika bir deplasman hakemi gibiydi. Net bir penaltıyı vermedi” sözleriyle suçlamalarını sürdürdü.

9 maçlık seri bitti

F.Bahçe’nin iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. En son M. Başakşehir’e mağlup olan sarı-lacivertliler ardından ligde 9 iç saha maçında 7 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta da Beşiktaş’a boyun eğerek toplamda 21 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmıştı.



Aatıf: Başarabiliriz

Aatıf Chahechouhe, “Karşımızda çok agresif bir takım gördük, bize çok zorluk yaşattılar. Skoru elde ettikleri andan itibaren dönüş çok zor gözüküyordu. Önümüzde 10 maç daha bulunuyor. Hâlâ bir şeyler başarabilecek kapasitemiz var” açıklaması yaptı.



Çok puan kaybettik

Fenerbahçe oyuncusu Nabil Dirar, “Maçı çevirmek istedik ama 3. gol direncimizi kırdı. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. 6 puan önümüzdeler, her maçta kazanmak için sahada olmak durumundayız. Bu sezon çok fazla puan kaybettik” sözlerini kullandı.

13 santim ofsayt

F.Bahçe 3-2 gerideyken Soldado’nun sayılmayan golünde ofsayt olup olmadığı tartışma konusu oldu. Yayıncı kuruluşun pierosuna göre Soldado’nun golünden önce Mehmet Topal 13 santimle ofsayt konumunda bulunuyor.