Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Süper Lig’de evinde en son 4. haftada Başakşehir’e 3-2 yenilmişti. Sarı Kanarya o maçtan sonra oynadığı 9 karşılaşmanın yedisini kazanmış, ikisinde berabere kalmıştı. Aykut Kocaman’ın takımı 9 maç aradan sonra evinde mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşarken futbolculara tepki gösterdi. Tepkilerin odağında kaleci Kameni vardı. Yediği gollerde Kamerunlu file bekçisini ıslıklayan tribünler maçın ardından da yönetime protestoda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcular soyunma odasına hayil moralsiz giderken Aykut Kocaman tarafından teselli edildi.



Akhisar döktürdü

Son haftalarda aldığı üst üste iyi sonuçlarla düşme hattından hızla uzaklaşan Akhisarspor ortaya koyduğu futbolla taraflı-tarafsız herkesin takdirini topluyor. En son 20. haftada deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Okan Buruk’un takımı son 4 haftada 12 puan topladı. Evinde Bursaspor’u 1-0’la deviren Ege ekibi çıkışa geçerken sonrasında deplasmanda Karabükspor’u 3-0, iç sahada Konyaspor’u yine 3-0 mağlup etmeyi bildi. Dün de zor deplasmanda ortaya koyduğu mükemmel futbolla F.Bahçe’yi deviren Akhisarlı futbolcular karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından haklı ve büyük bir sevinç yaşadı.

Seleznov’a tepki geldi

Maçta bir olay izleyicilerin tepkisini çekti. Seremonide yoğun yağmur altında çocukların ıslanmaması için tüm futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznov’un vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Çek futbolcunun bu hareketi tepkiye sebep oldu.



Akhisar’da 2 eksik

Akhisarspor, Fenerbahçe maçına 2 oyuncusundan yoksun çıktı. Süper Lig’in 20’nci haftasında Kasımpaşa ila oynanan maçın ardından sakatlanan Olcan Adın ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarında sakatlık geçiren Orhan Taşdelen takımını yalnız bıraktı.



Hasan Ali’ye sevgi

F.Bahçe tribünleri, karşılaşma öncesi Hasan Ali’ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar ‘Seviyoruz seni’ şeklinde tezahüratlar yaparken, Hasan Ali de ‘F.Bahçe armasını’ öperek taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi.



Elif Elmas kadroda yok

F.Bahçe’de Beşiktaş kupa maçından kırmızı kart cezalısı Volkan Demirel ile Alper Potuk’un yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı ile Janssen kadroda yer almadı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, genç yıldız Elif Elmas’ı da maç kadrosuna almadı.