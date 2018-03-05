Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV İdman TV canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı kendi evinde konuk ediyor. Futbol severler ''Trabzonspor Beşiktaş maçı AZ TV İdman TV canlı izlenecek mi?'' sorusuna cevap arıyor. Ligde oynadığı 23 maçın ardından 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 44 puanla 3. sırada zirve yarışını süredüren Beşiktaş, 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 36 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Trabzonspor, güçlü rakibi Beşiktaş karşısında haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ise zorlu Trabzon deplasmanından gol veya goller bularak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu zorlu TS BJK maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Futbol severler ise Trabzonspor Beşiktaş maçı AZ TV İdman TV ekranlarından şifresiz yayınlanacak mı? sorusuna cevap arıyor. İşte TS BJK AZ TV İdman TV canlı izlemek için aradığınız yayın akışı...

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip için tıklayın - 1

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip için tıklayın - 2





Efsane maç!

Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş, duygusal bağı olan kulübüne karşı galibiyet arayacak. Rıza Çalımbay da “Atom Karınca” lakabını aldığı Kartal’ı vurmaya çalışacak. Süper Lig’de 24. haftanın kapanışında efsaneler sahnede! Kim bu efsaneler... Yıllarını Trabzonspor’a vermiş futbolcu ve teknik adam olarak görev almış Şenol Güneş; işte o Trabzonspor’a karşı galibiyet arayacak. Güneş, teknik adamlık kariyerinde Trabzon’a karşı 16 maç yaptı 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Karşı tarafta durum farklı mı? Benzer durum söz konusu. Orada da siyah-beyazlı kulübün efsanesi futbolcuyken “Atom Karıncası” ve sonrasında kısa süreli de olsa teknik adamı Rıza Çalımbay. Ne ilginçtir ki o da Trabzonspor’un başında Beşiktaş’ı mağlup etmeye çalışacak. 25 defa Beşiktaş’a rakip olan Rıza Hoca o maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi gördü. Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından Karadeniz ekibinin Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kaybetmemesi dikkat çekiciydi. Bordo-mavililerde eski Kartal Sosa ve Olcay Şahan da yer alıyor. Beşiktaş’ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu Tolga Zengin bulunuyor. İki takım ligde 90’ıncı defa karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor’un 32, Beşiktaş’ın 35 galibiyeti var. 22 karşılaşma ise beraberlikle bitti. Trabzonspor söz konusu maçlarda 96 gol atarken, kalesinde de 126 gol gördüğünü hatırlatalım. Bir anlamda puan kaybedenin hedefleri konusunda ciddi yara alacağını özellikle vurgulayalım ve maçın değerinin 3 değil en az 6 puan olduğunun altını çizelim.

Beşiktaş'a Pepe şoku

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta Soldado’nun ayağına basması nedeniyle Portekizli stoperin serçe parmağında kırık oluştuğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun sakatlığının düzelmesinin minimum 4 haftayı bulması bekleniyor. Ancak özel ayakkabı ile ağrısı azaltılarak iğneler yardımıyla Pepe’nin daha erken sahalara dönmesi sağlanacak. Pepe, sakat olmasına rağmen iğneyle oynamak istediğini sağlık ekibine bildirse de ödem fazla olduğu için krampon giymekte zorlandığı için bu isteği kabul görmedi. Şenol Güneş, savunmanın göbeğini Tosic-Medel ikilisine teslim edecek.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər

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Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)

Trabzonsporlu taraftarlar Şenol Güneş'i ziyaret ederek çiçek verdi

Trabzonsporlu taraftarlar bugün Beşiktaş'ın Trabzon'a gelişi sırasında Teknik Direktör Şenol Güneş'e bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otele giderek Güneş'e çiçek verdi.

Trabzonlu Gençler Tribün lideri Mehmet Fındıkcı ve taraftarlar, Trabzon Havaalanında bazı kişilerin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki göstermesi üzerine siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otele giderek tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Yaşananlardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Fındıkcı'nın, "Hocam sen bizim büyüğümsün. Değerimizsin. Yaşadığımız şampiyonluklarda varsın. Bu yaşananlar bizleri taraftar olarak çok üzdü" demesi üzerine Güneş, "Çocuklar zahmet ettiniz sizlik bir durum yok. Onlar zaten Trabzonspor taraftarı değil. Bu şehre zarar veren, kendilerine zarar verenler. Ben de bu şehirde yaşayacağım. Böyle bir şey yaptığın zaman Trabzon'un imajını sarsıyorsun. Ben işin büyütülmesi taraftarı değil. Siz canınızı sıkmayın" dedi.

Beşiktaş takımının kamp yaptığı otele giden 100'e yakın taraftar, Şenol Güneş'e destek vererek ardından otelden ayrıldı.

AZ TV İdman TV canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı kendi evinde konuk ediyor. Futbol severler ''Trabzonspor Beşiktaş maçı AZ TV İdman TV canlı izlenecek mi?'' sorusuna cevap arıyor. Ligde oynadığı 23 maçın ardından 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 44 puanla 3. sırada zirve yarışını süredüren Beşiktaş, 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 36 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Trabzonspor, güçlü rakibi Beşiktaş karşısında haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ise zorlu Trabzon deplasmanından gol veya goller bularak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu zorlu TS BJK maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Futbol severler ise Trabzonspor Beşiktaş maçı AZ TV İdman TV ekranlarından şifresiz yayınlanacak mı? sorusuna cevap arıyor. İşte TS BJK AZ TV İdman TV canlı izlemek için aradığınız yayın akışı...