Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.