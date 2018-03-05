Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Aydın Kankaş ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Süleyman Abay’ın imzasıyla yayımlanan yazıda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “İlimiz U19/B Ligi 19. Grup’ta 17 Şubat Cumartesi günü Sultanbeyli 75. Yıl Stadı’nda oynanan Sultanbeyli Uzundere - Kartal Yunusspor müsabakasında hakemlerimize yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştiren konuk takım futbolcularının cezaları açıklanmıştır.

TFF İl Temsilciliği tarafından ilan edilen Disiplin Kurulu kararlarına göre söz konusu müsabakada İl Hakemimiz Hacı Yağız BAŞOĞLU’nu darp eden, Aday Hakemimiz Fatih ETİRLİ’nin yaralanmasına ve karşılaşmanın yarıda kalmasına sebep olan Kartal Yunusspor takımı futbolcuları Bünyamin SOLMAZ’a 2 yıl, Faruk GÜNGÖR’e ise 1 yıl müsabakalardan men cezası verilmiştir.

Son dönemde ne yazık ki sıklıkla karşılaştığımız benzeri çirkinlikler sonrası emsal teşkil edecek bu kararın alınması bizlere göre gelecek adına ümit verici bir gelişmedir. Saldırıların son bulması amacıyla atılan bu büyük adımı sonuna kadar desteklediğimizin ve hakemlerimize yönelik benzeri girişimlerle ilgili davaların sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Yasanın uygulanması için Dernek ve İl Hakem Kurulu olarak adli olarak şikayet ve dava takiplerimiz devam ederken Amatör Disiplin Kurulumsuzunda verdiği emsal olacak örnek kararın tüm paydaşlarımız adına önem arz ettiğinin bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca antrenör, yönetici, futbolcu, taraftar veya hakem fark etmeksizin futbol ailesi içindeki paydaşlardan herhangi birine yönelik şiddetin her daim karşısında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyor, bu vesileyle görevleri başında saldırıya uğrayan genç hakem kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”