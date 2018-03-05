Fatih Terim, ertelenen Milan - Inter maçı için İtalya’ya gitmişti. Terim, Milano’da eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gattuso ile bir araya geldi. Gattuso, eski hocası ile yakından ilgilendi. İkili samimi pozlar verirken, görüş alışverişinde bulundu.
Terim ayrıca Fiorentina döneminde beraber çalıştığı yönetici Giancarlo Antonioni ile de bir araya geldi. Terim geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Fiorentina futbolcusu Davide Astor için başsağlığı dileğinde bulundu
Fatih Terim Gattuso’yla bir araya geldi
05.03.2018 - 17:41 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya’da eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ile bir araya geldi.
Fatih Terim, ertelenen Milan - Inter maçı için İtalya’ya gitmişti. Terim, Milano’da eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gattuso ile bir araya geldi. Gattuso, eski hocası ile yakından ilgilendi. İkili samimi pozlar verirken, görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler : Galatasaray,
548279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/548279.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
24
15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
24
13
8
3
46
22
24
47
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
-1
37
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
14
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
15
Alanyaspor
24
7
3
14
36
45
-9
24
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 7 Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor 1 - 4 Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor 0 - 2 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
25
13
7
5
48
31
17
46
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
25
12
7
6
37
25
12
43
4
Boluspor
25
12
4
9
38
24
14
40
5
Altınordu
25
11
6
8
39
34
5
39
6
İstanbulspor
25
11
6
8
29
26
3
39
7
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
8
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
9
Balıkesirspor
25
11
6
8
44
38
6
36
10
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
11
BB Erzurumspor
25
8
10
7
31
29
2
34
12
Adanaspor
25
9
6
10
29
39
-10
33
13
Eskişehirspor
25
9
7
9
44
39
5
31
14
Samsunspor
25
6
11
8
22
30
-8
29
15
Adana Demirspor
25
7
7
11
32
37
-5
28
16
Denizlispor
25
7
6
12
28
35
-7
27
17
Manisaspor
25
7
3
15
27
42
-15
15
18
Gaziantepspor
25
1
4
20
10
68
-58
4