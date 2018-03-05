Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim, ertelenen Milan - Inter maçı için İtalya’ya gitmişti. Terim, Milano’da eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gattuso ile bir araya geldi. Gattuso, eski hocası ile yakından ilgilendi. İkili samimi pozlar verirken, görüş alışverişinde bulundu.

Terim ayrıca Fiorentina döneminde beraber çalıştığı yönetici Giancarlo Antonioni ile de bir araya geldi. Terim geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Fiorentina futbolcusu Davide Astor için başsağlığı dileğinde bulundu