Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da bu akşam saat 20:00'de oynanacak olan Beşiktaş maçına saatler kala büyük bir şok yaşandı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Trabzonspor'a bir şok da futbolcusu Fabian Castillo'dan geldi.

Alacakları ödenmediği için Ekim ayında Trabzonspor'a haciz gönderen Castillo, 6-7 aylık alacaklarının ödenmemesinin ardından yeniden harekete geçti ve bordo-mavili kulübe bir haciz işlemi daha uyguladı.

Castillo'nun menajeri, ödenmeyen alacaklar için haciz memurları ve avukatlar ile Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Haciz memurları, avukatlar ve Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, bordo-mavili kulüp ile Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo arasında bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Egemen, yaptığı açıklamada, Castillo'nun menajeriyle ilgili sadece 22 bin avroluk ihtilaflı bir konunun olduğunu vurgulayarak, "Klasik menajer oyunuyla maç günü gündeme taşınarak algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Castillo ile kulübümüz arasında hiçbir sorun bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.