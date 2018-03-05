Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin ardından polemiklerin merkezindeki Ricardo Quaresma ile saha içinde tartışma yaşadığı Josef de Souza arasında soğuk savaşın sürdüğü ortaya çıktı.

"Sahada olan sahada kalır" düsturunun aksine, Josef'in zeytin dalını Ricardo Quaresma reddetti. Olay şu şekilde gelişti:

"SENİNLE KONUŞMAK İSTİYOR, SİZİ GÖRÜŞTÜREYİM"

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Neto, vatandaşı ve arkadaşı Quaresma'yı aradı. Sözcü'de yer alan habere göre; Josef'in üzüntüsünü anlatan Neto, "Seninle konuşmak istiyor, özür dileyecek. Sizi görüştüreyim" dedi.

Ancak Quaresma geri çevirdi, "Çok üzgünse basına açıklama yapsın, medya önünde özür dilesin. Konuşacak bir şey yok. Bu konuyla ilgilenmiyorum" dedi.

JOSEF DE SOUZA'YA KIZGIN

Tecrübeli futbolcunun, Josef'e çok kızgın olduğu, Brezilyalı ismi çıkan tüm olayların sorumlusu olarak gördüğü belirtiliyor.

Quaresma'nın, hakkında yazılanlar nedeniyle de kızgın olduğu, 16 maç ceza iddiaları nedeniyle moralinin bozulduğu ve hukuk grubuyla birlikte savunması üzerinde çalıştığı ifade edildi.