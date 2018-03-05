Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Haftaya 47 puanla zirvede giren Galatasaray, ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerek 50 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi 2-0'la geçerek 50 puana yükselen Medipol Başakşehir'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.
Haftanın son müsabakasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 47 puanla üçüncü durumda yer alarak zirve takibine devam etti.
Zirve yarışındaki ekiplerden Fenerbahçe ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a evinde 3-2 yenilerek, liderin 6 puan gerisinde kaldı.
Ligin 24. haftasında yapılan 9 maçın 6'sında deplasman ekipleri galip gelirken, 2 maçı ev sahibi takımları kazandı, bir maç berabere sona erdi.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursaspor-Kayserispor: 1-0
Kasımpaşa-Osmanlıspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 0-7
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1
Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-3
Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2
25. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:
9 Mart Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
10 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
11 Mart Pazar:
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
12 Mart Pazartesi:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)