Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool Porto maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool, Porto'yu konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk maçını deplasmanda 5-0 kazanan Liverpool, evinde turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde. Porto ise zoru başarmanın peşinde. Peki heyecanla beklenen Liverpool Porto maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Liverpool - Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Mart Salı günü saat 22:45'de başlayacak mücadele Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Premier Lig'de bu sezon 29 maçta 17 kez kazanan, 9 kez berabere kalan ve 3 kez mağlup olan Liverpool 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon E Grubu'nda mücadele eden Klopp'un öğrencileri 6 maçta aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle gruptan lider çıkmıştı.

Portekiz Ligi'nde na mağlup liderliğini sürdüren Porto, Beşiktaş'ın yer aldığı G Grubu'ndan ikinci olarak çıkmıştı.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

6 Mart Salı

22.45 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) (5-0) (Tivibu Spor3)

22.45 Paris Saint Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) (1-3) (TRT 1)

7 Mart Çarşamba

22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0) (Tivibu Spor3)

22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2) (Tivibu Spor2)

13 Mart:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

14 Mart:

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)