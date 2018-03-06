Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarıyı 34-45 geride kapatan Tofaş, üçüncü çeyrekte periyot skorunda 21-11 öne geçerek skoru dengeledi. Bursa temsilcisi son çeyreğine 55-56 geride girdiği karşılaşmadan 84-79’luk skorla galip ayrıldı. Tofaşlı Jeffrey R. Morgan, 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maça damga vuran isim oldu. Tofaş bu sonuçla 16. galibiyetini alarak, Fenerbahçe Doğuş ile liderlik yarışını sürdürürken, Sakarya BŞB 8. mağlubiyetini aldı.