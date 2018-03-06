İlk yarıyı 34-45 geride kapatan Tofaş, üçüncü çeyrekte periyot skorunda 21-11 öne geçerek skoru dengeledi. Bursa temsilcisi son çeyreğine 55-56 geride girdiği karşılaşmadan 84-79’luk skorla galip ayrıldı. Tofaşlı Jeffrey R. Morgan, 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle maça damga vuran isim oldu. Tofaş bu sonuçla 16. galibiyetini alarak, Fenerbahçe Doğuş ile liderlik yarışını sürdürürken, Sakarya BŞB 8. mağlubiyetini aldı.
Tofaş hata yapmadı: 84-79
06.03.2018 - 08:08 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 08:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Tofaş, Sakarya BŞB Basketbol’u konuk etti.
Etiketler : tofaş,sakarya bşb,basketbol ligi,
548392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/548392.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
24
15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
24
13
8
3
46
22
24
47
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
-1
37
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
14
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
15
Alanyaspor
24
7
3
14
36
45
-9
24
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş - Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
25
13
7
5
48
31
17
46
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
25
12
7
6
37
25
12
43
4
Boluspor
25
12
4
9
38
24
14
40
5
Altınordu
25
11
6
8
39
34
5
39
6
İstanbulspor
25
11
6
8
29
26
3
39
7
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
8
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
9
Balıkesirspor
25
11
6
8
44
38
6
36
10
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
11
BB Erzurumspor
25
8
10
7
31
29
2
34
12
Adanaspor
25
9
6
10
29
39
-10
33
13
Eskişehirspor
25
9
7
9
44
39
5
31
14
Samsunspor
25
6
11
8
22
30
-8
29
15
Adana Demirspor
25
7
7
11
32
37
-5
28
16
Denizlispor
25
7
6
12
28
35
-7
27
17
Manisaspor
25
7
3
15
27
42
-15
15
18
Gaziantepspor
25
1
4
20
10
68
-58
4