Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni takımının başında ilk antrenmanına çıkacak olan genç teknik adamın Süper Lig’e döneceği için mutlu olduğu ifade edilirken, yönetimle yaptığı görüşmede “Konyaspor’un çok iyi bir kadrosu var. Bulunduğu konumdan daha yukarıda olmalı ve bunu en kısa sürede gerçekleştireceğiz” dediği öğrenildi. Sergen Yalçın antrenörlük kariyerine 2013-14 sezonunda G.Antepspor’da başlamış, daha sonra Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor’u çalıştırmıştı.