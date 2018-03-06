Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın futbol takımı şampiyonluğa yürürken, camiada genel kurul ve seçim öncesi kazan kaynıyor... Ocak ayındaki erken seçimde büyük sürpriz yaşanırken, mayıstaki kongre için kulisler çok ama çok hareketli. Dursun Özbek kamuoyu önünde açık açık aday olacağım demese de, gönlünün başkanlıkta olduğunun mesajını veriyor. Ancak kıdemli liseliler Dursun Özbek ile tekrar yola çıkılmayacağı fikrinde. Özbek’i daha önce başkanlığa taşıyan orta yaşlı liseliler ise kararsız. Galatasaray’ın “Büyük ağabeyleri” daha yıpranmamış bir isimle mayıstaki seçime girmek istiyor. Gündeme yeniden eski yönetici ve daha önce Ünal Aysal’ın da işaret ettiği Cemal Özgörkey’in ismi geldi. Fakat Özgörkey geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi şu an net bir cevap vermedi.



Son 10 yılın en yükseği

2011’de yönetimine gelen ibrasızlık sebebiyle camiada eski yıllara oranla aktif olmayan Adnan Polat’ın ise kafası karışık durumda. Eski yönetici arkadaşları, 31 Mart’taki genel kurulda onore edilmeyi ve iade-i itibar bekleyen Polat’ı ikna etmeye çalışıyor. Polat ise mali genel kuruldaki camianın tavrını bekleyip öyle hareket etmeyi planlıyor. Şu an hiçbir cephenin net bir adayı yok fakat tedbirler alınıyor ve herkes kendi cephesine ekstra oy kazandırmak için çalışmalarını yapıyor. Son 2 haftadaki veriler Galatasaray’daki kazanın nasıl kaynadığının açık bir göstergesi. Sarı-kırmızılı kulüpte 19 Şubat’ta aidatını yatırmış üye sayısı 5 bin 545 idi. Şubat sonuna gelindiğide bu rakam 8 bin 229 oldu, yani aktif üye sayısı yaklaşık 3 bin arttı. Kaydı açık üyelerin yüzde 86’sı aidat ödemelerini tamalarken son 10 yılın yüksek katılımına ulaşıldı.

Hedef Kadıköy

Galatasaray’da sakatlıktan kurtulup, Karabük maçının ikinci yarısında sahne alan Fernando Reges %96 pas isabet yüzdesiyle oynadı. Her zamanki gibi güven veren sambacı, Fenerbahçe maçına kadar yüzde yüz hazır olmayı hedefliyor. Teknik heyet, Fernando’ya Konya maçında daha çok süre vermeyi planlıyor.

Ergün resmen gitti

Galatasaray’da sportif direktörlük görevinde bulunan Cenk Ergün, bir süre önce pasifleştirilerek Türk Telekom Stadyumu’na çekilmişti. Terim’in göreve gelmesiyle birlikte Florya ile ilişiği kesilen Cenk Ergün’ün futbol takımıyla ilgisi kalmamıştı. Dün ipler tamamen koptu ve Cenk Ergün’ün görevine resmen son verildi.



Sorumluluk 10’da

Fatih Terim etkisinin en çok işlediği oyuncuların başında gelen Younes Belhanda, K. Karabük maçında topla 112 defa buluştu. Faslı yıldız, 6 adam geçme denemesinin hepsinde başarılı olurken, 3 de top kaptı. Belhanda, Bursa maçında da 106 defayla en çok topla buluşan oyuncu olmuştu.

Terim var Kral var; Şampiyon Cimbom!

2013-14 sezonunun ilk 5 haftasını bir kenara bırakırsak, Galatasaray, Fatih Terim’in teknik direktörlük görevinde bulunduğu 8 sezonda 6 şampiyonluk yaşadı. Terim’le yüzde 75’lik şampiyonluk oranı yakalayan Galatasaray, son 30 yılda kral çıkardığı 8 sezonun 6’sında da ipi göğüsleyen taraf oldu. Cimbom’da başta hem Terim olup, hem de Kral varsa sarı-kırmızılılar yüzde yüz şampiyon oluyor. Bu durum daha önce 4 defa yaşandı ve hepsinde Galatasaray şampiyon oldu. Cimbom’da şimdi de hem Terim var hem de Bafétimbi Gomis gol krallığına adım adım yürüyor. Gomis’in bu saatten sonra kral olmaması çok düşük bir ihtimal ve hâl böyleyken de Galatasaray’ın şampiyonluk yüzdesi bir hayli artıyor