Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde en yakın rakibi Liverpool’un 18 puan önünde olan City, Chelsea karşısında maç boyunca 902 isabetli pas yaparken, 174 pasın 167’sinde isabet sağlayan İlkay Gündoğan bir Premier Lig maçında en çok isabetli pas yapan futbolcu oldu. Son maçlardaki formuyla göz dolduran gurbetçi oyuncu sakatlığın etkilerini üzerinden tamamen atarken, Dünya Kupası için de Almanya Millî Takımı’na göz kırptı.