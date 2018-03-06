Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Astori’nin bütün sözleşme bedeli eşi ve kızına ödenecek. Diğer taraftan İtalyan polisi, otopsi yapılabilmesi için Astori’nin ölümü hakkında cinayet şüphesiyle soruşturma açıldığını açıkladı. Udinese başsavcısı Antonio de Nicolo ise tecrübeli ismin “Doğal nedenlere bağlı olarak öldüğünü düşündüğünü” söyledi. İtalyan Futbol Federasyonu Astori için maçlara siyah kol bandıyla çıkılacağını duyurdu. Fiorentinalı taraftarlar şehrin duvarlarına “Güle güle kaptan” diye yazdı.