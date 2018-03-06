Astori’nin bütün sözleşme bedeli eşi ve kızına ödenecek. Diğer taraftan İtalyan polisi, otopsi yapılabilmesi için Astori’nin ölümü hakkında cinayet şüphesiyle soruşturma açıldığını açıkladı. Udinese başsavcısı Antonio de Nicolo ise tecrübeli ismin “Doğal nedenlere bağlı olarak öldüğünü düşündüğünü” söyledi. İtalyan Futbol Federasyonu Astori için maçlara siyah kol bandıyla çıkılacağını duyurdu. Fiorentinalı taraftarlar şehrin duvarlarına “Güle güle kaptan” diye yazdı.
Astori’ye süresiz sözleşme
06.03.2018 - 08:30 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fiorentina, kampta hayatını kaybeden takım kaptanı Davide Astori’nin sözleşmesini süresiz olarak uzattı.
Etiketler : astori,
548397 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/548397.aspx
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32
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15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
24
13
8
3
46
22
24
47
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
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37
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
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Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
14
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
15
Alanyaspor
24
7
3
14
36
45
-9
24
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
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25. Hafta Maçları
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11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
25
13
7
5
48
31
17
46
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
25
12
7
6
37
25
12
43
4
Boluspor
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12
4
9
38
24
14
40
5
Altınordu
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11
6
8
39
34
5
39
6
İstanbulspor
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11
6
8
29
26
3
39
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Gazişehir G.Ant
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10
8
7
40
24
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7
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27
7
38
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6
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Giresunspor
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9
32
28
4
34
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BB Erzurumspor
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10
7
31
29
2
34
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Adanaspor
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9
6
10
29
39
-10
33
13
Eskişehirspor
25
9
7
9
44
39
5
31
14
Samsunspor
25
6
11
8
22
30
-8
29
15
Adana Demirspor
25
7
7
11
32
37
-5
28
16
Denizlispor
25
7
6
12
28
35
-7
27
17
Manisaspor
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7
3
15
27
42
-15
15
18
Gaziantepspor
25
1
4
20
10
68
-58
4