Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’yi Kadıköy’de taraftarı önünde yıkan Akhisar, üst üste 4. maçından da zaferle ayrılırken, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Ligin ilk yarısındaki maçta da Fenerbahçe’yi yenmeyi başaran Ege temsilcisi, puanını 33’e çıkardı. Ligde 12 hafta galibiyete hasret kalan Akhisar sonrasında Bursaspor, K. Karabükspor ve A. Konyaspor’u mağlup ettikten sonra, Fenerbahçe karşısında da 3-2’lik galibiyetiyle düşme potasından hızla uzaklaştı. Akhisar son 4 karşılaşmasında 10 gol atarak taraftarına resital sundu. Kalesinde ise yalnızca 2 gol gören Ege ekibi, rakiplerine de gözdağı verdi.