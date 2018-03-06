Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, Kadıköy’deki Akhisar mağlubiyetiyle dibe vurdu. Şampiyonluk seslerinin daha yüksek çıkmaya başladığı günlerde bir anda zirveden 6 puan uzakta kalan sarı-lacivertli camia karışırken eleştiri okları teknik direktör Aykut Kocaman ile kupa derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımı yalnız bırakan kaptan Volkan üzerinde yoğunlaştı. Taraftarlar gibi yönetim de Akhisar yenilgisinden hocayı suçlu buldu. Kocaman’ın kupa derbisindeki kadrodan 6 değişik isimle sahaya çıkması kadar, maç içinde yaptığı değişiklikler de yönetim cephesinden kabul görmedi. Yöneticiler “Şampiyon olamayız” sözlerine karşılık “Hoca kenarda pes ederse takım sahada ne yapacak” tepkisiyle yenilgiyi Kocaman’a fatura etti. Başkan Aziz Yıldırım’ın da Kocaman’ı hatalı bulduğu ve takıma “Verilen sözler ne oldu? Futbolcular sahada mücadele etmiyor. Bundan sonra herkes kendine dikkat edecek” mesajı yolladığı öğrenildi.



Bütünlük paramparça

Hakemlerden dertli olan Aykut Kocaman’ın hedefinde ise futbolcular vardı. Oyuncularına “Aklınız maçta değildi” eleştirisi getiren Kocaman “Sıfır hatayla devam etmemiz şart. Hiç puan kaybetmeyeceğiz ve rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz. Artık hiçbir şey bizim elimizde değil” ifadesiyle durumun vahametini vurguladı. Kocaman’ın yönetim ve taraftar cephelerinden beklediği desteği görememekten de şikâyetçi. Öz eleştiri yapan futbolcular ise hem hakemlerden dert yanıyor hem de tribünlerin boşluğundan. Taraftar ise Aykut Hoca’nın oyuncu seçimlerinden, taktik kurgusundan memnun değil. Tribünlerin boş kalmasındaki bir diğer sebep de Aziz Yıldırım ve yönetimine duyulan tepki. Özetle, sadece hakemlere tepki konusunda hemfikir olan sarı-lacivertli camia bugüne kadar en büyük gücü olan bütünlüğünü tamamen kaybetmiş durumda. Fenerbahçe ise adım adım şampiyonluktan uzaklaşmakta.

Kolay maç yok

Akhisar yenilgisinin kırıcı olduğunu söyleyen Nabil Dirar “Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Her maçı kazanmak zorundayız” dedi. Faslı yıldız “Önümüzde 10 hafta var. Kâğıt üzerinde çok büyük maçlar kalmadı ama Akhisar karşısında görüldüğü üzere her maç zorlu geçiyor. Kazanarak yolumuza devam etmeliyiz” diye konuştu.



Fener sözünü tuttu

Finansal Fair Play çerçevesinde Mayıs 2016’da UEFA ile mali yapılandırma anlaşması imzalayan Fenerbahçe, taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirdi. UEFA’nın yaptığı inceleme neticesinde sarı-lacivertlilerin, bütün mali tablolarının FFP kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Kezman’dan destek

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Mateja Kezman, başkanlık yarışında Aziz Yıldırım’ı destekliyor. Sırp golcü, Aziz Yıldırım’ın hazırladığı kitapçığı sosyal medyadan “Fenerbahçe’yi dünya çapında bir kulüp yaptı. Hayatını kulübe adamış bir adam. Gelecek yıllarda da başkanlık için iyi şanslar” mesajıyla paylaştı.

Orta sahada isyan

Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisi sonrası soyunma odasında hiç kimsenin yüzüne bakmadı ve tek kelime dahi etmedi. Hoca çıktıktan sonra Mehmet Topal ile Josef arkadaşlarına patladı. “Basit goller yiyoruz, net fırsatlarda gol atamıyoruz” diyen ön liberolar, “Olacak iş değil. Artık her maçı kazanmamız şart” uyarısı yaptı.

Volkan sönüyor

Kupa derbisinde gördüğü kırmızı kart... Hemen peşinden gelen Akhisar mağlubiyeti ve azalan şampiyonluk umutları. Sadece 4 gün içinde yaşanan bu silsile bir efsanenin sonunu getirebilir. Dile kolay Fenerbahçe’de 16. yılını geçirmekte olan Volkan Demirel topun ağzında. Kötü başladığı sezonda toparlanıp iyi bir form sergilemeye başlayan kaptan, teknik direktör Aykut Kocaman’ın kara listesine girdi. Kocaman, kupa maçından sonra “Cezasını ben vereceğim” dediği Volkan’a Akhisar yenilgisinin ardından da ateş püskürürken, tecrübeli kalecinin sezon sonuna kadar forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Yönetim de, yeni sezonda Volkan’la devam etmeyi düşünmüyor.

Dertler derya olmuş

Kaleciler: Volkan sorumsuz, Kameni formsuz.

Savunma: Bütünlük yok. Bireysel hataların önüne geçilemiyor. Pozisyon hataları nedeniyle kaleye gelen ilk şutlar gol oluyor

Hücum: Oyun disiplinine sadık kalamıyorlar. Ataklar organize değil, gol bireysel çabalara kalıyor.

Taraftar: Tribünler de büyük boşluk var. Mevcut taraftar arasında da bütünlük yok.

Şutlar: Maç başına şut ortalaması 12,7 ancak isabet oranı 5,6’da kalmış durumda.

Eksikler: Sezon başından beri sakatlıklar ve cezalılar büyük sıkıntı oluyor.

Yönetim: Hocaya yeterli desteği vermemekle eleştiriliyor.

Kadıköy kalesi düştü

Fenerbahçe’nin Kadıköy krallığı bu sezon yıkıldı. İlk döneminde Kadıköy’ü kaleye çeviren Aykut Kocaman bu sefer en ağır darbeleri evinde yedi. Deplasmanda en çok puan toplayan ikinci takım olan sarı-lacivertliler, dış sahada en az gol yiyen ekip olmayı da başardı. Ancak bu başarı, iç saha performansındaki alışılmışın tersine durumla gölgelendi. Fenerbahçe evinde 9 puan kaybederken kalesinde gördüğü 19 golle, Karabük (23) ve Kasımpaşa’dan (21) sonra iç sahada rakiplerine en çok gol sevinci yaşatan 3. takım oldu. Sahasında oynayacağı 5 maç daha olan Fenerbahçe, son 10 sezonda tüm iç saha karşılaşmalarında bu rakama ulaşamamıştı! Bu arada iç sahada yenen bu goller puan kayıplarını da körükledi. Sarı-lacivertliler, 12 maç sonunda son 10 yılın en kötü ikinci iç saha performansına imza attı.