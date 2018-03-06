Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncu, “Hollanda’da öğrendiğim bir şey var, şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili çok erken konuşmamak gerekiyor, maç maç bakmak gerek. Şampiyonluk ihtimallerinden bahsetmek için çok erken” dedi. Babel ayrıca kendisine asist yapan Negredo için, “Futbolu çok iyi okuyan bir oyuncu ve takımın çok önemli bir parçası” sözlerini kullandı.

Negredo ışıl ışıl parlıyor

Beşiktaş’a geldiği günden beri tartışılan Negredo, golleriyle değil ama asistleriyle ön plana çıkmaya başladı. Ligdeki F.Bahçe maçında skor 1-1’ken 63. dakikada oyuna giren İspanyol yıldız Quaresma’nın attığı iki golün asistini yapmıştı. Negredo dün de 58’de oyuna dahil oldu. Futbolcu Babel’in attığı iki golün de asistini yaparak takımına 3 puanı getiren isim oldu. Matador bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 24 maçta oynadı ve 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Bu asistlerden 4’ü son 2 maçtaydı. Negredo maçın ardından, “Kendi performansımı beğendim. Gol paslarını verdim ama Babel’in bitiriciliği de önemli, aslolan golü atmaktır” dedi.

Rekora bir kaldı

Beşiktaş’ın Trabzonspor deplasmanında zaferi getiren Ryan Babel kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bu sezon Süper Lig’de 9. golünü kaydeden Hollandalı, lig maçları baz alındığında kariyerinin en çok gol attığı sezonu egale etti. Babel 2014-15 sezonunda Kasımpaşa forması altında 9 gol atmıştı.