Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Trabzonspor deplasmanından zaferle ayrıldı: 2-0. Avrupa kupalarına katılmak için Trabzonspor’un, şampiyonluk yarışında geride kalmamak için de Beşiktaş’ın 3 puandan başka düşüncesi yoktu. Şenol Güneş, Quaresma’nın yokluğunda Lens’e görev verirken, beklenenin aksine santrforda Negredo değil Love vardı. Trabzonspor’da ise Burak Yılmaz’ın yokluğunda N’Doye görev alırken, Olcay Şahan ise 2 maç sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Gerlimli maçın ilk 20 dakikası düşük tempoda geçti. Trabzonspor ilk yarıda Novak ve N’Doye ile iki pozisyonu harcarken, Beşiktaş ise 43. dakikada ilk yarının en net gol şansını Talisca ile değerlendiremedi. Her iki takım da ikinci yarıya oyuncu değişikliği yapmadan başladı.



Değişikliklerle coştu

Beşiktaş’ta Love ve Lens’in etkisiz oyunu dikkat çekiyordu. Şenol Güneş 58’de oyuna müdahale ederek Love’un yerine Negredo’yu sahaya sürdü. Rıza Çalımbay ise buna, Olcay Şahan-Yusuf Yazıcı, Kucka-Rodallega değişiklikleri ile cevap verdi. Adriano’nun sakatlanmasıyla oyuna giren Caner Erkin sol kanadı hareketlendirmeye çalışıyordu. Beşiktaş’ın üst üste bulduğu iki golde değişikliklerin payı büyüktü. Caner Erkin soldan ortaladı, Negredo en uygun anı bekleyip pasını verdi ve Babel’in golüyle siyah-beyazlılar 71’de öne geçti. Negredo 78’de Babel’e yine asist yapınca fark 2’ye çıktı: 2-0. Negredo 89’da rakip savunmayı ipe dizerken Babel’i bir defa daha topla buluşturdu ancak Hollandalı oyuncu boş pozisyonda topu üstten auta atınca hat-trick şansını tepti ve maç 2-0 sona erdi. Bu sezon deplasmanlarda istikrarsız sonuçlara imza atan Beşiktaş, çekinerek gittiği Trabzon’dan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını da güçlendirmiş oldu.

Bu takımı yapan ben değilim

Maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Maçın ilk yarısı olsun, ikinci yarının başları olsun denge vardı. Oyuncu değişikliği yaparken, ‘hamle yapalım giren arkadaşların katkısıyla kazanalım’ dedik. Beklemediğimiz anda gol yedik. Az da olsa pozisyon bulsak bile bir türlü değerlendiremiyoruz. Gol sıkıntımız var, bu gerçek. Baktığınızda kendi sahamızda 4 maç oynadık 1 tane Burak atmış. Deplasmanda 3 golü Burak atmış. Girdiğimiz son pasları değerlendiremiyoruz. Bu maçta da aynı şeyleri yaşadık. Bu takımı ben yapmadım ama bunlar mazeret değil” açıklaması yaptı.

Takımın askeriyim

Son haftalarda Şenol Güneş’in vazgeçilmezleri arasında yer alan Tolgay Arslan maçın ardından, “Topu öne taşımak istiyorum, takımın askeri olmak istiyorum. Herkes iyi iş çıkardı. Takım olarak beraber hareket ettik ve kazandık” değerlendirmesinde bulundu.



İşimize bakıyoruz

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, “Çok mutluyuz. Biz kendi yolumuza, kendi işimize bakıyoruz. Ligin sonuna kadar uzun bir yol var. İnancımız yerinde, kenetlendik, hedefimiz üst üste 3. kez şampiyonluğu kucaklamak olacak” açıklaması yaptı.



Adriano’ya bandaj

İkinci yarıda talihsiz bir an yaşandı. Pereira ile girdiği ikili mücadelede gözüne darbe alan Adriano, oyuna devam edemedi ve yerini Caner’e bıraktı. Brezilyalı sol bekin gözüne bandaj yapıldı. Maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyonda devam kararı verdi.