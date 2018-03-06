Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taç polemiği ile ilgili çok ses getiren bir açıklamada bulundu. Tecrübeli çalıştırıcıya Trabzonspor galibiyetinin ardından Aykut Kocaman’ın sözleri hatırlatıldı. Fenerbahçe’nin hocası, 3-2 kaybettikleri Akhisar maçından sonra, “Vodafone Park’ta tacımız çalındı’ demişti. Şenol Güneş’in cevabı ise çok sert oldu. Trabzonspor’u çalıştırdığı 2010-11 sezonuna gönderme yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Bize taç veren yok ki, bizim tacımız yok. Bir şampiyonluk tacımız var onu da emekle aldık. Siz hangi tacı diyorsunuz?” dedi. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor engelini kayıpsız atlattıklarını belirten Şenol Hoca, “ Dengede maç oynandı. Golü bulduktan sonra daha rahat oynamaya başladık. Denk maçta Babel tarafından goller atılması ibreyi bize çevirdi. Bütün oyuncular gayretli ve iyi niyetliydi. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Ben buraya aitim”

Güneş, karşılaşmada yaptığı değişikliklerle ilgili gelen bir soru üzerine, “Negredo veya diğerleri hepsi iyiydi. Maçlarda netice almak için hamle yapıyorsunuz. Bu bazen sonuçlanabiliyor, bazen de sonuçlanmıyor. Negredo, pas bağlantısında iyi işler yaptı. Caner Erkin de, Mustafa Pektemek de katkı sağladı” dedi. Hem oynayanların, hem de sonradan girenlerin iyi işler yaptığını söyleyen Şenol Hoca, “Fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız vardı ama bugün şans da vardı ve kazandık” dedi. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, Trabzon Havalimanı’nda kendisine gösterilen tepkiyle ilgili, “Bırakın 2-3 kişiyi, 5 bin kişinin demesiyle bizim buraya ait olma duygumuzu kimse silemez” ifadelerini kullandı.

Sahaya taraftar girdi

Karşılaşmanın 67. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Trabzonsporlu bir taraftar sahaya girdi ve Türk Bayrağı açtı. Futbolcular sahaya giren taraftara müdahale etmek isteyen görevlileri sakin olmaları konusunda uyarırken, tribünler de de “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” tezahüratları yapıldı.



30. saniyede kart

Maçın henüz 30. saniyesinde sarı kart çıktı. Kalesine yönelen topa eliyle dokunan Dusko Tosic karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sırp oyuncu Süper Lig’de bu sezon en erken kart gören oyuncu olarak kayıtlara geçti.



Hubocan cezalı

Maçın 27. dakikasında Hubocan, Vagner Love’u ceza sahasına girerken düşürünce hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ceza sınırında yer alan Hubocan, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Akhisar maçında forma giyemeyecek.

Kartal seri yaptı

Beşiktaş dün tarihî rakibi karşısında Trabzon’da üst üste 4. kez kazandı. Siyah-beyazlı takım böylece lig tarihi boyunca Trabzonspor deplasmanında en uzun galibiyet serisini yakaladı. Kara Kartallar son 6 maçta Trabzonspor’a deplasmanda yenilmedi.

Sosa özlemiş!

Trabzonspor forması ile Beşiktaş’a karşı mücadele eden Jose Sosa, maç sonunda saha içerisinde eski takım arkadaşlarıyla kısa süre sohbet etti. Tecrübeli futbolcunun maçın ardından Beşiktaş formasını giymesi dikkat çekti.

Orman: Üst düzeyiz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Çok tecrübeli bir takımız. Sonuç normal bizim için. Tabii ki Şenol Hoca ve takımımıza güveniyoruz. Beşiktaş üst düzey bir takım. Quaresma’nın cezasını çok bilmiyorum. Adaletli bir karar vermelerini bekliyoruz” dedi.