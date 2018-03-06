Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozulurken, Durica'dan da kötü haber geldi. Oyuncunun bugün çekilen MR'ı sonrası en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kaburgasında çatlak meydana gelen oyuncunun tedavisine başladığı bildirildi. Beşiktaş maçında sarı kart gören diğer savunma oyuncusu Hubocan da cezalı duruma düştü. Bu oyuncu da deplasmanda oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Durica ve Hubocan'ın yokluğunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, savunma kurgusunda sıkıntı yaşayacak.