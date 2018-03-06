Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozulurken, Durica'dan da kötü haber geldi. Oyuncunun bugün çekilen MR'ı sonrası en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kaburgasında çatlak meydana gelen oyuncunun tedavisine başladığı bildirildi. Beşiktaş maçında sarı kart gören diğer savunma oyuncusu Hubocan da cezalı duruma düştü. Bu oyuncu da deplasmanda oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Durica ve Hubocan'ın yokluğunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, savunma kurgusunda sıkıntı yaşayacak.
Trabzonspor'da Jan Durica şoku!
06.03.2018 - 14:12 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da Jan Durica'nın, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Oyuncunun kaburgalarında çatlak meydana geldiği öğrenildi.
Etiketler : Jan Durica,trabzonspor,haberler,Jan Durica sakatlık,
548477 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/548477.aspx
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P.
1
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16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
24
15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
24
13
8
3
46
22
24
47
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
24
11
4
9
34
35
-1
37
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
24
6
8
10
30
37
-7
26
14
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
15
Alanyaspor
24
7
3
14
36
45
-9
24
16
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş - Gençlerbirliği
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Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
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11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
25
13
7
5
48
31
17
46
2
Ümraniyespor
26
13
5
8
37
27
10
44
3
Ankaragücü
25
12
7
6
37
25
12
43
4
Gazişehir G.Ant
26
11
8
7
42
24
18
41
5
Boluspor
25
12
4
9
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24
14
40
6
Altınordu
25
11
6
8
39
34
5
39
7
İstanbulspor
25
11
6
8
29
26
3
39
8
Elazığspor
26
10
8
8
34
29
5
38
9
Giresunspor
26
10
7
9
36
28
8
37
10
Balıkesirspor
25
11
6
8
44
38
6
36
11
BB Erzurumspor
25
8
10
7
31
29
2
34
12
Adanaspor
25
9
6
10
29
39
-10
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13
Samsunspor
26
7
11
8
24
30
-6
32
14
Eskişehirspor
25
9
7
9
44
39
5
31
15
Adana Demirspor
25
7
7
11
32
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28
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Denizlispor
25
7
6
12
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35
-7
27
17
Manisaspor
26
7
3
16
27
46
-19
15
18
Gaziantepspor
25
1
4
20
10
68
-58
4