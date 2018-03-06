Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından bir tür bitkisel hayatta yaşamının devam ettirdiği düşünülen efsane pilotun ailesi, Michael Schumacher’in kızının ata bindiği fotoğraflarını yayınlayan medya kuruluşlarına karşı dava açtı.

Roma’da at binmişlerdi

Schumi’nin kızı Gina-Maria ve eşi Corinna Schumacher Roma’da katıldığı bir turnuvada ata binerken görülüyordu. Frankfurt Üst Bölge Mahkemesi, bu fotoğraflara yayın yasağı getirdi. Kararın gerekçesinde bu fotoğrafların, spor müsabakasının kendisiyle bağlantılı bir kullanım almadığı, magazinsel içeriğin yayınlanmasının engellendiği duyuruldu.

Bir şekilde gündeme getiriliyordu

Schumacher’in kızının ve eşinin ata binerken çekilen fotoğrafları, ailenin izni olmaksızın basılmış, bazı yerlerde Michael Schumacher fotoğrafları ve haber içerikleriyle birlikte kullanılmıştı. Bu sayede alie fotoğraflarının kullanılması ve Michael Schumacher ile ilgili görsel-yazılı içerik üretilmesinin asıl sıkıntı olarak görüldüğü düşünülüyor.

Schumi’nin tutkusu kızına geçti

Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher, motorsporları dışında ata binmeye de meraklıydı. Kayak sporu yanında binicilikten de büyük keyif alan Alman pilotun bu tutkusunun, ailesine de geçtiği düşünülebilir. Schumi 2012’de ABD-Texas’taki bir etkinlikte ata binerken dikkat toplamıştı. (Skorer)