Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Sındırgı’da başlayıp İzmir, İstanbul ve son olarak Roma’da hayat bulan bir yükseliş serüveni Cengiz Ünder’in hikâyesi. 20 yaşında ve futboluyla kariyerinde ciddi yükselişlere kanat açıyor! Roma’nın gelecek planlarında önemli yeri olan Cengiz Ünder, İtalyanların gözünde “Türk bebek”, “Uçan cin” ve “Hızlı Cengiz” lakaplarıyla anılıyor. Verilen şansı iyi değerlendirip 11’e girmesi 6 maçta 6 gol atması ve onun Roma’daki artıları ve sempati kazanma unsurları. Avrupa’nın 5 büyük liginde “En değerli 100 genç” arasında gösterilen Cengiz’in bonservis bedeli olarak 100 milyon avroların telaffuz edilir hâle gelmesi de kabiliyetlerinin göstergesi.



Mütevazı hayat

İlk basın toplantısında “Türk Dybala değil, Cengiz Ünder olarak anılmak istiyorum” diyen Cengiz kısa sürede Roma taraftarının kalbini kazandı. İtalyanların Cengiz’le ilgili yaşadığı problem isminin telaffuzunda. “Çenciz Ander” de diyen var “Cengo” diyen de. Cengiz, tarihî başkentin merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Eur bölgesinde yaşıyor. Villada değil, iş merkezlerinin arasında mütevazı sayılabilecek bir apartman dairesinde. Evi, göl kenarındaki Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’ndan sadece birkaç dakika yürüme mesafesinde. Roma taraftarının Cengiz’le ilgili dikkat çekici görüşlerinden bazıları ise şöyle: Totti’nin vedasından beri böyle fantastik goller görmemiştik. Umarız ki, o da Totti’nin yolunda ilerler. Roma’da kalmasını ve rüyamıza devam etmeyi istiyoruz.

Aç ve aşırı istekli

İtalya’nın en çok satan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un Roma muhabiri Andrea Pugliese: Cengiz teknik olarak çok kaliteli. İlk 3-4 ay onun için zor geçti; çünkü dili bilmiyordu. Diğer Roma oyuncularından farkı, oynamaya aç ve aşırı istekli olması. Zayıf ayağıyla bile oynarken epeyce başarılı. Gece hayatının olmaması da onun adına büyük avantaj. İlk dönemde bonservisi için ödenen 13,5 milyon avro için yazık deniyordu. Ancak o, eleştirileri boşa çıkardı.