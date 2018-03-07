Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da her oyuncudan skora katkı bekleyen teknik direktör Fatih Terim’in elindeki tablo gayet iç açıcı. Santrfor Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların gol yükünün büyük bir kısmını çekerken, kanatlar ve orta sahanın yanı sıra savunma da gayet iyi katkı verdi. Hücum futbolunu seven ve bu düşüncesini takıma yerleştirmek isteyen Fatih Terim’i en çok mutlu edenlerden biri de savunma oyuncuları oldu. Sezon başında takıma katılan Brezilyalı stoper Maicon attığı 5 golle sezona damga vuran isimlerden biri olurken, Serdar Aziz lig ve kupada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



Nagatomo ilk defa

Galatasaray’ın alternatif stoperi Ahmet Çalık bu sezon 2 golle oynarken, Denayer 1 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda bekler arasında hücum anlamında ön plana çıkan isim ise Mariano Filho. Son 3 lig maçında kesik yedikten sonra Karabük maçında tekrar 11’e giren Breziyalı sağ bek, asist sayısını 4’e çıkardı. Mariano, Gençlerbirliği maçında da 1 gol kaydetmişti. Takımın diğer bekleri Linnes 2 asist yaparken, Latovlevici de 1 defa gol pası verdi. Devre arası transferi Nagatomo ise ilk defa Karabük maçında skoru doğrudan etkiledi. Japon futbolcunun bir ortası rakip tarafından kendi ağlarına yollanırken Nagatomo, Gomis’e de bir gol hazırladı.

Avrupa zararı 81 milyon €

Galatasaray, Süper Lig’de 50 puanla lider durumda bulunurken Football Benchmark, adlı bir araştırma sitesi önemli bir veriye ulaştı. Geçen sezon Avrupa kupalarında boy göstermeyen ve bu sezon da UEFA Avrupa Ligi’nde temmuz ayında Östersunds’a sürpriz bir şekilde elenen Galatasaray’ın sadece geçen sezon girdiği zarar belli oldu. Sarı-kırmızılıların Avrupa Kupalarında yer almamasından dolayı sadece yayın gelirlerindeki kaybının 81 milyon avro olduğu belirtildi.

Konya startı

G.Saray, Sergen Yalçın’la yeni sayfa açan Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fatih Terim oyuncularına beşe iki, dokuza dokuz kontrol pas oyunu yaptırdı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dokuza dokuz çift kale maç vardı.

Galatasaray beni istedi

Galatasaray’ın sezon başında Almanya’nın Leipzig takımına sattığı Bruma’yı devre arasında istediği birinci ağızdan dile getirildi. Sarı-kırmızılıların kendisiyle ilgilendiğini itiraf eden Portekizli, “Galatasaray, ocak ayında benim transferimi sordu. Fakat geri dönmeyi kesinlikle düşünmedim. Burada kalarak düzenli forma şansı bulmak için çalışmayı tercih ettim. Millî Takım ve Dünya Kupası için düzenli olarak oynamam gerekiyor. Kendimi burada çok rahat hissediyorum” ifadelerini kullandı.