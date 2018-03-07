Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şu sıralar ortalığı kasıp kavuran İspanyol dizisi La Casa de Papel’de ‘Profesör’ lakaplı bir karakter yer alıyor. Her ince ayrıntıyı hesaplayıp zorlukların üstesinden akıl oyunlarıyla gelen ‘Profesör’ü çok andıran bir isim var Beşiktaş’ta: Alvaro Negredo... İspanyol yıldız her şeyden önce bir santrfordan çok oyun kurucu gibi takımı ve oyunu yönlendirmeyi çok iyi beceriyor. Müthiş bir futbol zekâsına sahip olan 32 yaşındaki oyuncunun lakabı ‘Matador’ ancak bir maestro gibi takımı hücumda yönetiyor ve yönlendiriyor. Negredo sezon başından itibaren bu özelliklerini sık sık kullanmaya çalışsa da taraftarlar ondan gol beklediği için bu meziyetleri fazla dikkat çekmiyordu. Son oynanan karşılaşmalarda bu özelliğini daha çok kullanan tecrübeli yıldız, Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra takımın hücumda bambaşka bir kimliğe bürünmesini sağladı.

Kulübeyi dert etmedi

Vagner Love atılan paslarda topları ezerken, Negredo farkını hemen hissettirdi. Top servis edici özelliğini büyük maçlarda daha iyi yansıtabilen İspanyol forvet, siyah-beyazlıların ligde ve kupada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı 5 maçta 2 gol ve 6 asist üretti. Trabzon deplasmanında attırdığı ilk gol ise tam bir ustalık eseriydi. Önce orta sahadan Caner’e nefis bir pas attı, sonrasında topu çizgide aldı, kalabalığın içinde olmasına rağmen panik yapmadı, Babel’in en iyi pozisyonunu almasını bekledikten sonra pasını verdi ve Trabzon’da kilidin açılmasını sağladı. İspanyol oyuncu ilk golde olduğu gibi ikinci golde de asisti yapan isimdi. Sezon başından bu yana sık sık kulübede beklemiş olmasına rağmen bunu hiçbir zaman dert etmeyen Negredo, oyuna girdikten sonra elinden geleni yapmasıyla da bir profesyonelin nasıl olması gerektiğini göstererek alkış topladı.

17 maçta 13 gol, 9 asist!

Alvaro Negredo sezon başında 35 gol sözü verdiği için beklentileri çok yükseltmişti. Ancak gözden kaçan bir nokta var; İspanyol yıldız Beşiktaş forması ile bu sezon üç kulvarda toplamda ancak 1510 dakika sahada kaldı. Yani toplamda 16 maç, 50 dakikaya denk gelen bu süre boyunca Negredo 13 gol atıp 9 defa asist yaptı ve kısa sürede 22 defa skora katkı yapmayı başardı.

Tolgay'a Ada'dan kanca

Cenk Tosun’u ara transfer döneminde Everton’a 23 milyon avroya satan Beşiktaş bir başka yıldızını daha İngiltere’ye gönderebilir. Premier Lig’de bu sezon başarısız bir grafik çizen Newcastle United’ın, gelecek sezon güçlü bir takım oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladığı ve listesinde Beşiktaş’ın orta sahadaki dinamosu Tolgay Arslan’ın da olduğu öğrenildi. 2014-15 sezonunda Hamburg’dan 2,5 milyon avroya transfer edilen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılan 27 yaşındaki oyuncuya daha önce Almanya’dan Borussia Dortmund ve Leverkusen takımları da talip olmuştu.

Yeni moda TNB

Süper Lig’de Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takımda Talisca, Negredo ve Babel, hücumda takımın yükünü taşıyan oyuncular oldu. Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda 79 gol kaydederken, 39 defa fileleri havalandıran Talisca, Babel ve Negredo yüzde 49,3’lük katkıda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin bu üçlüsü, ligde atılan 46 golün 23’üne imza larını koyaraka hücumda Beşiktaş’a yüzde 50’lik destek verdi

Lider Beşiktaş!

Zorlu Trabzonspor virajından 3 puanla dönerek şampiyonluk iddiasını güçlendiren Beşiktaş, ikinci yarının en başarılı takımı olarak da dikkat çekiyor. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda birbirinden zorlu maçlara çıkan siyah-beyazlılar, yoğun fikstüre rağmen üst üste 3. şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İkinci yarıya Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa’yı da yendikten sonra Bursa ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış, Karabük’ü 5-0’la geçmesinin ardından Konya ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarındaki muhtemel puan kayıpları şampiyonluk yolunda telafi edilemeyecek hasarlara yol açabilirdi. İşi sıkı tutan Kara Kartal bu iki maçtan 6 puanla ayrılarak bir kez daha gücünü gösterirken, ikinci yarının lideri olmayı da başardı.

Quaresma’ya 5 maç!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kupa derbisinde Josef de Souza’ya attığı dirsek sonrası kırmızı kart gören Quaresma’ya 5 maç ceza kesti. Portekizli oyuncu gördüğü kırmızı kartın ardından bir türlü sakinleştirilememiş, Mehmet Ekici’yi de itmişti. Disiplin Kurulu, Quaresma’ya tahrik indiriminde bulunup alt sınırdan fatura kesti. Trabzonspor maçında tedbirli olarak oynayamayan Portekizli 4 maçta daha forma giyemeyecek. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanya ve Göztepe maçlarını da kaçıracak. Beşiktaş yönetimi, Tahkim Kuruluna itirazda bulunacak.