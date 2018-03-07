Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç



Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe’nin son iki haftada çekmesi sarı-lacivertli camianın şampiyonluk umutlarını azaltırken, teknik direktör Aykut Kocaman’ın kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Sezona “Bu sene şampiyon olacağız” iddiasıyla giren, Giresun deplasmanı sonrası ise “Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor” çıkışında bulunan Aykut Hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda net konuştu. Beşiktaş’tan sonra Akhisar’a da yenilince büyük avantaj kaybettiklerini vurgulayan Kocaman, “Artık şampiyon olmamız çok zor. Ama teslim olmayacağız. Biz Fenerbahçe’yiz, vazgeçmeyiz” ifadeleriyle son maçın son düdüğüne kadar mücadele etmek zorunda olduklarını belirtti.



Hedef 30 puan

Akhisar mağlubiyetinin planları altüst ettiğini dile getiren Aykut Kocaman “Bu maçın öncesine kadar bir fikstür avantajımız vardı. Ama kazanamadıktan sonra kimle oynadığımızın hiçbir önemi yok” ifadesiyle kalan 10 haftanın hepsinin ayrı bir final olduğunun altını çizdi. Takımına 30 puan hedefi koyan Kocaman “Sezon başından beri inanılmaz kayıplar yaşadık. Kalan maçlarımızın tamamını kazanmak bile bunları telafi etmeyebilir. Ama camiaya savaştığımızı göstermek zorundayız” derken “Bu takım daha önce 17’de 16 yaparak şampiyon oldu. Fenerbahçe’de pes etmek olmaz. Bu bilinçle sahaya çıkıp her şeyinizi vermeye mecbursunuz” sözlerini kullandı.

En kötü ikili

Yediği 30 golle ilk 4’te yer alan takımlar arasında en kötü savunma performansına imza atan Fenerbahçe’de kalecilerin performansı endişe veriyor. Kaleye gelen şutlarda Kameni yüzde 38, Volkan yüzde 31 gol yiyor. Bu oran Muslera’da yüzde 29, Volkan Babacan’da yüzde 22, Fabri’de ise yüzde 20.



Yeni rotasyon

Aykut Kocaman, Yeni Malatya maçında kadroda önemli değişiklikler planlıyor. Isla ve Skrtel’in yerine Şener ile Neto’yu hazırlayan Kocaman, Valbuena’yı da kızağa alacak. Mehmet Ekici’ye yer açmak için Mehmet Topal’ı yedek soyunduracak Aykut Hoca, forvetteki tercihini de Soldado’dan yana kullanacak.



Fernandao patladı

Sezonun ikinci yarısında attığı gollerle dikkat çeken Fernandao, kendisini eleştiren taraftarlara sosyal medyadan cevap verdi. Brezilyalı yıldız, “Ben her zaman bu takım için en iyisini yaptım. Benim ayrılmama sadece Allah karar verir. Benim için bir iyilik yapın. Beni beğenmeyin ve sayfamı terk edin” çıkışında bulundu.

Kayıp sambacı

Sezonun ilk yarısında 8 gol, 1 asistlik performansıyla Fenerbahçe’nin en skorer oyuncusu olan Giuliano’nun ikinci yarıda frene basması sarı-lacivertlilerin dengesini bozdu. Kadıköy’deki Göztepe maçında sakatlanan ve iki hafta sahalardan uzak kalan sambacı, ikinci yarıda forma giydiği 5 maçta 3 defa ağları sarsıp vatandaşı Fernandao’dan sonra en skorer ikinci isim olsa da takımın düşüşünü engelleyemedi. Brezilyalı yıldız, Akhisar karşısında da beklentileri karşılayamayan isimlerin başında geldi. Giuliano bir gol atmasına rağmen, top kayıpları ve ikili mücadelelerdeki zayıflığıyla takımın en kötüsü oldu.