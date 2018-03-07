Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, şampiyonluk hayalini bir başka bahara bıraktı. Kuruluşunun 50. yılı olan 2017-18 sezonuna büyük umutlarla başlayan bordo-mavililer ligin bitimine 10 hafta kala lider Galatasaray’ın 14 puan gerisinde kalarak şimdiden şampiyonluk hayallerini tüketme noktasına getirdi. Sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, şampiyonluk bir tarafa Avrupa Kupalarına katılma umutlarını da riske atmış durumda.



Hoca değişimi çare olmadı

Göreve geldiği günden itibaren ‘istikrar’ söyleminde bulunan Başkan Muharrem Usta ve yönetimi, ligin 8. haftasında alınan 6-1’lik Akhisar mağlubiyeti sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayırıp koltuğu Rıza Çalımbay’a teslim etti. Rıza Hoca ile ligin ilk yarısında bir sıçrama yapıp zirve ile aradaki puan farkını 7’ye kadar düşürse de ikinci yarıda tek galibiyet alabilen bordo-mavililer ligin 24. haftasında yarıştan 14 puan geride kaldı.



İstifa sesleri yükseliyor

Alınan başarısız saha sonuçlarının ardından Beşiktaş maçının da 2-0 kaybedilmesiyle birlikte taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Maçın ardından uzun süre stadyumdan çıkmayarak durum değerlendirmesi yapan yönetim, herhangi bir açıklamada bulunmazken, camiada kongre sesleri yükselmeye başladı. Muharrem Usta’nın olağanüstü kongre kararı alabileceği ve bir daha aday olmayabileceği konuşuluyor.

Geleneği bozdu

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında derbileri kaybetmeme geleneğini de bozdu. Bordo-mavililer bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta 2-2 ve 1-1’lik skorlar alırken, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Son maçta 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray’ı ise 2-1 mağlup etmişti.



Yetiş artık Burak!

Ligde 24 haftalık bölümde 38 gol kaydeden Trabzonspor, 18 gollü Burak Yılmaz’ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, Burak’ın forma giymediği 6 maçın 4’ünde gol atma başarısı gösteremedi. Trabzonspor’un ikinci yarıda attığı 5 golün 4’ü Burak’tan geldi.