Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Eskişehirspor maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili aradıklarınız burada. TFF 1. Lig'in 26. haftasına girilirken; 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek; 34 puanla 11. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 31 puanla 14. sırada yer alan Eskişehirspor ile karşılaştı. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Erzurumspor, Eskişehirspor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkmıştı. Eskihşerspor ise zorlu rakibi karşısında haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyordu. Mücadelenin henüz 27. dakikasında ev sahibi ekipten Burhan Eşer'in golüyle Erzurumspor, Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Maçın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlanırken; 80. dakikada Taylan Antalyalı ile Erzurumspor farkı 2'ye çıkaran golü rakip filelere bıraktı. Eskişehirspor, Chikeluba Ofoedu ile 86'ıncı dakikada farkı 1'e indiren golü buldu ve bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin eden gol oldu. Erzurum Eskişehir maçının geniş özeti ve golleri burada yer alıyor...

Erzurumspor Eskişehirspor maçının geniş özeti ve golleri için tıklayın

Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak. Bugün saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetirken, yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Erzurumspor-Eskişehirspor maçı beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

Erzurumspor geride kalan 25 maçta topladığı 34 puanla 11. sırada yer alırken, beklentilerin altında bir sezon geçiren Eskişehirspor ise 31 puanla 14. sırada bulunuyor.

Eskişehirspor 3-1 Erzurumspor

Ligin ilk yarısında Eskişehir'de oynanan maçı Es Es 3-1 kazandı. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kaan Kanak, 77. dakikada Lokman Gör ve 85. dakikada Hasan Hüseyin Acar kaydetti. Erzurumspor'un tek golünü ise 52. dakikada Burhan Eşer kaydetti.

Ligin ilk maçını Eskişehirspor kazanmıştı

Ligin ilk yarısında Eskişehir'de oynanan maçı Es Es 3-1 kazandı. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kaan Kanak, 77. dakikada Lokman Gör ve 85. dakikada Hasan Hüseyin Acar kaydetti. Erzurumspor'un tek golünü ise 52. dakikada Burhan Eşer kaydetti.

ERZURUMSPOR'UN RAKİBİ ESKİŞEHİRSPOR

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak. Bugün saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetirken, yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Erzurumspor-Eskişehirspor maçı beIN Sports Max 2'den canlı izlenebilecek.

ERZURUMSPOR SON MAÇINDA BERABERE KALDI

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 18. dakikada Nobre ile 1-0 öne geçti.

33. dakikada Muhammet Demirci penaltı bulduğu golle skoru eşitledi. Erzurumspor, 53'te Erhan Çelenk'in golüyle skoru 2-1 yaptı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 70. dakikada Aldin Cajic'ten geldi.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 39'a, BB Erzurumspor ise 34'e yükseltti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kemal Elmas

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 77 Ali Dere), Eslem Öztürk (Dk. 73 Onur Kolay), Muhammed Demirci, Onur Ergün, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Erman Bulucu, Trtovac, Hakan Arslan, Metin Yüksel (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Scuk, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Abdulkadir Özdemir), Erhan Çelenk, Mert Nobre (Dk. 84 Bekamenga)

Goller: Dk. 18 Mert Nobre, Dk. 53 Erhan Çelenk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Muhammed Demirci (Penaltıdan), Dk. 70 Cajic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Mert Nobre, Dk. 68 Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 36 Oğuzhan Berber, Dk. 37 Yalçın Kılınç, Dk. 39 Zafer Şensoy, Dk. 45 Cajic (İstanbulspor)

YÜCEL İLDİZ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ofoedu’nun iki gol attığı maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, küme düşme korkusu yaşamıyor.

Teknik direktör Yücel İldiz, “Kalan maçlarda hangi takımın ligde kalacağı veya yukarı çıkacağı belli olmaz. Bizim hedefimiz, her karşılaşmadan puan çıkartmak. Lig daha çok su götürecek. Ciddi olduğumuz sürece, düşme korkusu yaşamayacağız” açıklamasında bulundu.