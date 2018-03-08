Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tottenham Juventus Şampiyonlar Ligi geniş özeti ve golleri izle ile Tottenham Juventus maçı skoru kaç kaç bitti? ile ilgili aradıklarınız burada. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya Seria A devi Juventus'u konuk etti. İlk maçta Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere tamamlanmış, Juventus 2 ve 9. dakikada Gonzalo Higuain ile 2-0 öne geçmişti. 35'te Hary Kane ve 71. dakikada Christian Eriksen'in kaydettiği golle beraberliği yakalayan konuk ekip Tottenham, deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek rövanş maçında kafası daha rahat olan taraf olarak sahaya çıkmıştı. Futbol severler ise, ''Totthenham Juventus maçı geniş özeti golleri ve skoru kaç kaç bitti?'' gibi sorulara cevap arıyor. Tottenham Juventus maçı geniş özeti ve golleri turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor. Maçın ilk yarısının 39. dakikasında Son Heung-Min ile Tottenham, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Tottenham Juventus maçının 64. dakikasında Gonzalo Higuan, 67'de ise Paulo Dybala ile Juventus, Tottenham karşısında 2-1 öne geçti. Maçın gerie kalan dakikalarında da başka gol sesi çıkmayınca Juventus, Tottenham'ı geçerek bir üst tura adını yazdırmayı başardı. İşte Juventus Tottenham Şampiyonlar Ligi maçı geniş özeti ve golleri...

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TOTTENHAM 1-2 JUVENTUS MAÇI [GENİŞ ÖZET]

90'Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Tottenham Hotspur: 1 - Juventus: 2

90'Juventus, Gianluigi Buffon ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

90'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Paulo Dybala, Davinson Sanchez tarafından faule maruz kalıyor.

90'Tottenham Hotspur takımından Benjamin Davies sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'Stefano Sturaro tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

90'Tottenham Hotspur adına şanssız an Harry Kane tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

89'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Juventus adına Giorgio Chiellini kullanacak.

89'Tottenham Hotspur takımında Moussa Dembele hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

88'Tottenham Hotspur takımında Moussa Dembele orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

88'Christian Eriksen rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

88'Juventus, Gianluigi Buffon ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

87'Stefano Sturaro, Jan Vertonghen tarafından faulle durduruluyor. Juventus, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

86'Tottenham Hotspur takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dele Alli çıkıyor ve yerine Fernando Llorente oyuna giriyor.

85'Tottenham Hotspur takımı Christian Eriksen ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Christian Eriksen tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

84'Juventus takımında oyuncu değişikliği; Gonzalo Higuain oyundan çıkarken Stefano Sturaro oyuna giren isim.

83'Son Heung-Min, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

83'Tottenham Hotspur takımından Christian Eriksen rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

82'Tottenham Hotspur takımından Erik Lamela sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

82'Tottenham Hotspur, Erik Lamela ile köşe vuruşu kullanıyor.

82'Tottenham Hotspur takımından Benjamin Davies sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

82'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Christian Eriksen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

82'Christian Eriksen ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.

82'Ceza sahası içinde topla buluşan Christian Eriksen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

81'Tottenham Hotspur takımından Benjamin Davies sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

78'Tottenham Hotspur takımından Christian Eriksen sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

78'Tottenham Hotspur, Christian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.

78'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Benjamin Davies ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

77'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Benjamin Davies ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

77'Tottenham Hotspur takımından Erik Lamela ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

74'Tottenham Hotspur takımından Son Heung-Min sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

74'Tottenham Hotspur takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eric Dier çıkıyor ve yerine Erik Lamela oyuna giriyor.

74'Miralem Pjanic, taç çizgisine yakın bir yerde Kieran Trippier tarafından faulle durduruluyor.

74'Bu dakikada Tottenham Hotspur takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Christian Eriksen

73'Juventus takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Stephan Lichtsteiner geçiyor.

72'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Moussa Dembele – Paulo Dybala mücadelesinde hakem Szymon Marciniak, Juventus lehine faul kararı veriyor.

69'Juventus takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gianluigi Buffon.

69'Kieran Trippier ile Kwadwo Asamoah arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Kieran Trippier. Taç çizgisine yakın bir bölgede Juventus takımı oyuna başlayacak.

67'Golün asistini yapan isim Gonzalo Higuain.

67'GOL! Paulo Dybala Juventus takımını öne geçiren golü atıyor.

66'Juventus takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.

66'Tottenham Hotspur takımında Son Heung-Min orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

64'Sami Khedira, gol pasını veren isim.

64'GOL! Juventus takımında golün adı Gonzalo Higuain.

63'Ofsayt. Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Son Heung-Min

63'Bu dakikada Juventus takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Paulo Dybala

60'Ceza sahası içinde topla buluşan Harry Kane, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Gianluigi Buffon kurtarıyor.

60'Tottenham Hotspur, Christian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.

59'Tottenham Hotspur takımından Benjamin Davies sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

59'Tottenham Hotspur, Christian Eriksen ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

59'Christian Eriksen, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Miralem Pjanic tarafından faulle durduruluyor.

58'Tottenham Hotspur takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Son Heung-Min tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

57'Tottenham Hotspur takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Benjamin Davies.

57'Son Heung-Min, Andrea Barzagli tarafından faulle durduruluyor. Tottenham Hotspur, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

56'Tottenham Hotspur takımında Dele Alli hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

56'Tottenham Hotspur takımında Dele Alli faul yapıyor. Tottenham Hotspur yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Gonzalo Higuain.

55'Tottenham Hotspur takımında Son Heung-Min faul yapıyor. Orta yuvarlakta faul yapılan oyuncu Paulo Dybala.

54'Juventus takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Paulo Dybala geçiyor.

54'Douglas Costa, Benjamin Davies tarafından faulle durdurulduğu için Juventus serbest vuruş kullanacak.

53'Juventus takımında Giorgio Chiellini, sarı kart görüyor.

53'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Juventus takımında Giorgio Chiellini faul yapıyor.

52'Juventus takımından Miralem Pjanic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

52'Miralem Pjanic ile Juventus takımı köşe vuruşu kullanacak.

52'Juventus takımından Alex Sandro sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

51'Juventus takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.

51'Gonzalo Higuain, Moussa Dembele tarafından faulle durdurulduğu için Juventus serbest vuruş kullanacak.

51'Bu dakikada Tottenham Hotspur takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Dele Alli

51'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Christian Eriksen ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

50'Tottenham Hotspur, Christian Eriksen ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

49'Juventus takımında Mehdi Benatia hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

49'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Juventus takımında Mehdi Benatia faul yapıyor.

49'Tottenham Hotspur, Jan Vertonghen ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

48'Benjamin Davies, Blaise Matuidi tarafından faulle durduruluyor. Tottenham Hotspur, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

47'Tottenham Hotspur takımından Eric Dier çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

47'Tottenham Hotspur takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Christian Eriksen geçiyor.

46'Juventus takımında Douglas Costa faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Dele Alli.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem ilk 45 dakikayı bitiriyor. Tottenham devre arasına 1-0 önde giriyor.

45'Dele Alli tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

45'Ofsayt. Blaise Matuidi ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

44'Tottenham Hotspur takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Moussa Dembele geçiyor.

44'Juventus takımında Miralem Pjanic, sarı kart görüyor.

44'Orta yuvarlağa yakın bir noktada Juventus takımında Miralem Pjanic faul yapıyor.

43'Alex Sandro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

43'Juventus takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Juventus adına Miralem Pjanic kullanacak.

43'Gonzalo Higuain, Dele Alli tarafından faulle durduruluyor. Juventus, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

41'Juventus takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Miralem Pjanic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

39'Kieran Trippier, gol pasını veren isim.

39'GOL! Son Heung-Min Tottenham Hotspur takımını öne geçiren golü atıyor.

38'Son Heung-Min altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

38'Tottenham Hotspur, Moussa Dembele ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

38'Blaise Matuidi ile Moussa Dembele arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Blaise Matuidi.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Tottenham Hotspur takımı oyuna başlayacak.

37'Miralem Pjanic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

37'Juventus takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

36'Christian Eriksen rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

36'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Tottenham Hotspur adına Christian Eriksen kullanacak.

35'Juventus takımında Alex Sandro, sarı kart görüyor.

35'Juventus takımında Alex Sandro faul yapıyor. Juventus yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Kieran Trippier.

34'Ceza sahası içinde topla buluşan Harry Kane, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

32'Son Heung-Min, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Gianluigi Buffon kurtarıyor.

32'Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Gonzalo Higuain için ofsayt bayrağı kalkıyor.

29'Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Eric Dier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28'Juventus takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sami Khedira.

28'Tottenham Hotspur takımında Jan Vertonghen, sarı kart görüyor.

28'Tottenham Hotspur takımında Jan Vertonghen orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

26'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Tottenham Hotspur adına Eric Dier kullanacak.

25'Blaise Matuidi ile Eric Dier arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Blaise Matuidi.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Tottenham Hotspur takımı oyuna başlayacak.

24'Jan Vertonghen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

24'Benjamin Davies ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.

23'Ceza sahası içinde topla buluşan Son Heung-Min, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

23'Paulo Dybala rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

21'Eric Dier, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Gianluigi Buffon kurtarıyor.

20'Bu dakikada Tottenham Hotspur takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Christian Eriksen

20'Ceza sahası içinde topla buluşan Son Heung-Min, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Gianluigi Buffon kurtarıyor.

20'Bu dakikada Tottenham Hotspur takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Christian Eriksen

19'Tottenham Hotspur, Eric Dier ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

19'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Harry Kane, Mehdi Benatia tarafından faule maruz kalıyor.

16'Juventus takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alex Sandro.

16'Taç çizgisine yakın bir yerde Paulo Dybala, Davinson Sanchez tarafından faule maruz kalıyor.

15'Ceza sahası içinde topla buluşan Harry Kane, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

14'Tottenham Hotspur takımından Son Heung-Min ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

13'Juventus takımından Alex Sandro sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Benjamin Davies ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10'Benjamin Davies ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.

7'Juventus takımından Douglas Costa sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4'Juventus takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gianluigi Buffon.

4'Blaise Matuidi, ceza sahasının çaprazında Eric Dier tarafından faulle durduruluyor.

4'Ceza sahası içinde topla buluşan Son Heung-Min, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Gianluigi Buffon kurtarıyor.

3'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Son Heung-Min ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Tottenham Hotspur adına Davinson Sanchez kullanacak.

2'Juventus takımında Andrea Barzagli taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ettiğinden oyun duruyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

İLK 11'LER

Tottenham: Hugo Lloris, Trippier, Jan Vertonghen, Sanchez, Davies, Eric Dier, Moussa Dembele, Dele Alli, Eriksen , Heung Min Son, Harry Kane

Juventus: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Medhi Benatia, Alex Sandro, Andrea Barzagli, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala

FLAŞ GELİŞME!

Tottenham'ın yıldızı Sissoko karşılaşmaya yedek olarak başlıyor, Juventus'un süper starı Dybala ise sakatlığının ardından bu maçta forma giyiyor.

TOTTENHAM JUVENTUS MAÇ DETAYLARI

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Tottenham-Juventus oldu. Torino'da oynanan ilk maçın 2-2 berabere tamamlanması İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'a büyük bir avantaj sağlarken, Juventus ise işini deplasmana bırakmış oldu. Bu kez Londra'da oynanacak maçta Tottenham elde ettiği avantajı en iyi şekilde kullanarak turu geçmeyi hedeflerken, Juventus ise bu kez rakibini devirerek adını Çeyrek Final'e yazdırmak istiyor.

MAÇ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham sahasında Juventus'u konuk edecek. Londra'da Wembley'de oynanacak maçı Polonya Szymon Marciniak yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Heyecanla beklenen Tottenham-Juventus maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

TAKIMLARIN TUR SERÜVENİ

İngiltere Premier Lig'de son yıllarda şampiyonluk mücadelesinde yer alan Tottenham bu sezon şu ana kadar geçen yılın gerisinde kaldı. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri 52 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'de ise Tottenham daha başarılı bir grafik çizdi. Real Madrid, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile H Grubu'nda mücadele eden ekip 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan topladı ve grubu namağlup şekilde Real Madrid'in önünde zirvede tamamladı.

2011-12 sezonundan bu yana İtalya Serie A'da şampiyonluğu kimseye bırakmayan Juventus, bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri 62 puanla Napoli'nin bir puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Barcelona, Sporting Lizbon ve Olympiakos'la mücadele eden Juve, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile Barcelona'nın ardından grubu 2. sırada tamamladı.

JUVENTUS2-TOTTENHAM 2

Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanan ilk maç 2-2 berabere tamamlandı. Juventus 2. ve 9. dakikada Gonzalo Higuain ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçse de 35. dakikada Harry Kane ile 71. dakikada Christian Eriksen'in gollerine engel olamayınca maç 2-2 sonuçlandı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Son, Alli, Eriksen, Kane

Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedire, Costa, Mandzukic, Dybala

Ev sahibi ekipte sakat Toby Alderweireld ve kart cezalısı Aurier forma giyemeyecek. Juventus'ta ise sakat olan Cuadrado, De Sciglio ve Bernardeschi zorlu maçta takımını yalnız bırakacak oyuncular

SON 16 TURU ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHİ VE SAATLERİ

6 Mart Salı

22.45 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) (5-0) (Tivibu Spor3)

22.45 Paris Saint Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) (1-3) (TRT 1)

7 Mart Çarşamba

22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0) (Tivibu Spor3)

22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2) (Tivibu Spor2)

13 Mart:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

14 Mart:

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)

JUVENTUS' TA SAKATLIK!

Juventus'ta sakatlıkları süren Barzagli, Dybala, Matuidi, Cuadrado ve Lichsteiner; Tottenham maçında görev alamayacak.

JUVENTUS'LU CHIELLINI' KANE'İ ÖVDÜ

Juventus - Tottenham karşılaşmasında gözler Harry Kane'in üzerinde olacak. Premier Lig'in en skorer oyuncusu, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Londra ekibinin umut bağladığı en önemli gol ayağı olacak. Karşılaşmada Kane'i savunma görevini yerine getirecek isimlerden Giorgio Chiellini bir basın toplantısı düzenledi ve İngiliz santrforu birebirde tutmanın çok kolay olmadığını dile getirdi.