Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’den Hollanda ekiplerinden eski takımı Feyenoord’a transfer olan Robin Van Perise’den sakatlık haberi geldi.



HAZIRLIK SIRASINDA SAKATLANDI

Sarı-lacivertli kulüpte, yaşadığı sakatlık ve saha dışı olaylar ile futboldan uzak kalan Van Persie, AZ Alkmaar maçı hazırlıkları sırasında sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Van Persie’nin formasından ne kadar uzak kalacağı ise belirtilmedi.



7 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Deneyimli futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 7 müsabakada 2 gol kaydetti.