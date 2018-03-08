Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City - Basel maçı özeti golleri izle ve Manchester City - Basel maçı skoru kaç kaç bitti? ile ilgili aradıklarınız burada. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Premier Lig devi Manchester City, İsviçre temsilcisi Basel'i konuk etti. İsviçre'de Saint Jakob-Park'ta oynanan ilk maçta Manchester City, Basel karşısında 4-0 gibi farklı bir skorla galip gelerek bir üst tur şansını deyim yerindeyse ilk maçta koparıp aldı... Deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skor elde eden ve bu maçı da kendi evinde oynayan Manchester City, Basel karşısında daha rahat oynadı. Evinde 2-1 mağlup olmasına rağmen turu alan Manchester City, çeyrek finale adını yazdırdı. Peki Manchester City - Basel maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte Manchester City - Basel maçı özeti ve golleri canlı linki...

Manchester City Basel maçının özeti ve gollerini izlemek için tıklayın

MANCHESTER CİTY 1-2 BASEL [GENİŞ ÖZET]

M.S. Maçta son düdük geliyor. Basel deplasmanda 2-1 kazanmasına rağmen ilk maçı 4-0 kazanan Manchester City, adını çeyrek finale yazdırıyor.

90'Michael Lang ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

89'Manchester City takımında oyuncu değişikliği; Phil Foden oyundan çıkarken Tosin Adarabioyo oyuna giren isim.

88'Manchester City takımında Leroy Sane faul yapıyor.

85'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Manchester City adına Brahim Diaz kullanacak.

85'Brahim Diaz, Blas Riveros tarafından faulle durduruluyor. Manchester City, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

83'Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Leroy Sane ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

83'Manchester City, Leroy Sane ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

83'Ceza sahasının çaprazında Brahim Diaz, Serey Die tarafından faule maruz kalıyor.

82'Sol çaprazdan Leroy Sane ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

82'Manchester City takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Leroy Sane geçiyor.

82'Marek Suchy ile Gabriel Jesus arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Marek Suchy. Taç çizgisine yakın bir bölgede Manchester City takımı oyuna başlayacak.

81'Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Brahim Diaz

80'Blas Riveros ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

79'Manchester City, Yaya Toure ile serbest vuruş kullanacak.

79'Leroy Sane, Michael Lang tarafından faulle durdurulduğu için Manchester City serbest vuruş kullanacak.

77'Manchester City takımında Gabriel Jesus, sarı kart görüyor.

77'Basel, Michael Lang ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

76'Michael Lang, Gabriel Jesus tarafından faulle durdurulduğu için Basel orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

74'Basel takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dimitri Oberlin çıkıyor ve yerine Ricky Wolfswinkel oyuna giriyor.

74'Manchester City takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Yaya Toure geçiyor.

73'Michael Lang ile Phil Foden arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Michael Lang.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Manchester City takımı oyuna başlayacak.

71'Mohamed Elyounoussi, gol pasını veren isim.

71'GOL! Michael Lang Basel takımını öne geçiren golü atıyor.

71'Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Manchester City adına Oleksandr Zinchenko kullanacak.

71'Oleksandr Zinchenko, Dimitri Oberlin tarafından faulle durdurulduğu için Manchester City ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

71'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Manchester City adına Yaya Toure kullanacak.

70'Gabriel Jesus, orta yuvarlağa yakın bir noktada Mohamed Elyounoussi tarafından faule maruz kalıyor.

62'Basel takımında Marek Suchy faul yapıyor.

59'Hakem Pavel Kralovec yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mohamed Elyounoussi için kaldırdı.

57'Gabriel Jesus ofsayta yakalanıyor.

57'Basel takımından Luca Zuffi sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

57'Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Basel adına Luca Zuffi kullanacak.

56'Luca Zuffi, ceza sahasının çaprazında Phil Foden tarafından faulle durduruluyor.

55'Manchester City, Aymeric Laporte ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

54'Kevin Bua – Oleksandr Zinchenko mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Manchester City lehine faul kararı veriyor.

54'Basel takımından Kevin Bua ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

44'Basel takımında Leo Lacroix, sarı kart görüyor.

44'Manchester City, John Stones ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

44'Gabriel Jesus, orta yuvarlağa yakın bir noktada Leo Lacroix tarafından faule maruz kalıyor.

42'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan İlkay Gündoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

42'Manchester City, İlkay Gündoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.

42'Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Leroy Sane ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

40'Ceza sahası içinde topla buluşan Blas Riveros, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Claudio Bravo kurtarıyor.

36'Yaya Toure rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

31'Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Elyounoussi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

31'Dimitri Oberlin sol kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

31'Basel takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dimitri Oberlin.

30'Mohamed Elyounoussi, ceza sahasının çaprazında Danilo Luiz tarafından faulle durduruluyor.

29'İlkay Gündoğan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

18'Rakip sahanın sağ kanadında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Kevin Bua için ofsayt bayrağı kalkıyor.

17'GOL! Mohamed Elyounoussi skora dengeyi getiriyor.

16'Ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Tomas Vaclik kurtarıyor.

16'Manchester City takımından İlkay Gündoğan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16'Manchester City, İlkay Gündoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.

15'Manchester City takımından Bernardo Silva ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11'İlkay Gündoğan ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

11'Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Danilo Luiz tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

11'Leroy Sane ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

11'Ceza sahası içinde topla buluşan Bernardo Silva, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

9'Ofsayt. Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Michael Lang

8'Bernardo Silva, gol pasını veren isim.

8'GOL! Gabriel Jesus Manchester City takımını öne geçiren golü atıyor.

5'Michael Lang sağ kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktada ofsayta yakalanıyor.

5'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Basel adına Fabian Frei kullanacak.

5'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Leroy Sane – Fabian Frei mücadelesinde hakem Pavel Kralovec, Basel lehine faul kararı veriyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Manchester City - Basel maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Manchester City ile Basel karşı karşıya gelecek. Etihad stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Çek asıllı Pavel Kralovec düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Roman Slysko ve Ivo Nadvornik yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk maçı kendi sahasında 4-0 kaybedip tur atlayan takım olmadı.

Manchester City, evinde oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi grup maçında yenilgi yüzü görmezken (9G 3B), son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Manchester City, Devler Ligi'nde oynadığı son 12 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle ayrılan Basel, dış sahada oynadığı son iki eleme turu maçında ise toplam 11 gol yiyerek mağlup oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde köşe vuruşlarından altı gol bulan Manchester City, turnuvanın en yüksek sayısına sahip ekip konumunda.

Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son altı maçta dört asist yaptı.

Dimitri Oberlin, Basel'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki deplasman maçında da gol atmayı başardı.

MANCHESTER CİTY-BASEL

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Manchester City, bu akşam Basel'i ağırlıyor. Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'de başlayacak. Bu sene Guardiola yönetiminde İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen ve en yakın rakibine 16 puan fark atan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde de bu başarısını çeyrek finale kalarak sürdürmek istiyor. İlk maçta Basel'i deplasmanda 4-0 yenen Manchester City, çeyrek final kapısını çoktan araladı. Bu maç, Türkiye'de Tivibu Spor 3 kanalından yayınlanacak. Aynı zamanda Manchester City - Basel maçını yayınlayacak ulusal kanallar şunlar; İdman TV, BT Sport, Sport +5, RSI LA 2, Tring Sport, Super Sport, Sky Sport, ESPN, Klik Sport, Arena Sport, TV3 Sport, Digi Sport, Viasat Sport, Cosmote Sport, Sport 1, Astro Supersport, Canal + Sport, FOX Sport, Futbol 1.

TOTTENHAM-LİVERPOOL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer maçında Tottenham, Juventus'u konuk edecek. Bu maç da TSİ 22.45'te başlayacak. İtalya'da oynanan ilk maçta Juventus, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 2-2 berabere ayrılmışlardı. Bu sonuç, bu akşam ev sahibi takımın avantajına. Maçın 0-0 ve 1-1 bitmesi halinde Tottenham tur atlayacak. Juventus'un tur atlaması için bir farklı galibiyet alması gerekiyor. Tottenham - Juventus maçı Türkiye'de Tivibu Spor 2 kanalında sporseverler ile buluşacak. Bu maçı yayınlayacak uluslararası kanallar şöyle; AZTV, BT Sport, Sport +5, RSI LA 2, Tring Sport, Super Sport, Sky Sport, ESPN, Klik Sport, Arena Sport, TV3 Sport, Digi Sport, Viasat Sport, Cosmote Sport, Sport 1, Astro Supersport, Canal + Sport, FOX Sport, Futbol 1.

Tottenham - Juventus muhtemel ilk on birler

Tottenham: Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Son, Alli, Eriksen; Kane

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuaín

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

6 Mart Salı:

Liverpool 0-0 Porto (5-0)

Paris Saint Germain 1-2 Real Madrid (1-3)

7 Mart:

22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0)

22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2)

13 Mart:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

14 Mart:

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)