Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor deplasmanında attığı 2 golle Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim olan Ryan Babel, ülkesi Hollanda'nın millî takım kadrosuna çağrıldı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA GÖREV YAPACAK

Ronald Koeman'ın hazırladığı 33 kişilik aday kadroya giren Siyah Beyazlı futbolcu, görev verilmesi durumunda ülkesinin İngiltere ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarında görev yapacak.

Hollanda millî takımıyla şimdiye dek 46 maça çıkan başarılı sol kanat oyuncusu, bu mücadelelerde takımına 6 gollük bir katkı sağladı.

İşte Koeman'ın açıkladığı milli takım kadrosu: