Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EuroCup Women Çeyrek Final Turu rövanş maçında Galatasaray, İspanyol temsilcisi SPAR Citylift Girona ile Pavello Fontajau Arena'da karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleden 72-67 galip ayrılarak EuroCup Women'da adını yarı finale yazdırdı.

Turnuva formatı kapsamında yarı final ve final eşleşmeleri de iki maçlı eleme usulü şeklinde oynanacak. Yarı finaldeki rakibimiz ve karşılaşmaların tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Galatasaray karşılaşmaya Işıl Alben – Olivia Epoupa – Allie Quigley – Jelena Dubljevic – Gintare Petronyte beşiyle başladı.

Çeyrek skorları:

1. Çeyrek: 18-18

2. Çeyrek: 17-14 (35-32)

3. Çeyrek: 16-20 (51-52)

4. Çeyrek: 16-20 (67-72)