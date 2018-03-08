Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de “fırtına” terse döndü tüm planlar ve gelecek umutlar yerle bir oldu! Ersun Yanal’ın yerine gelen Rıza Çalımbay kötü gidişe son vermiş ve seri galibiyetlerle havayı değiştirmişti. Ancak 2018 yılı Trabzon adına hiç de iyi başlamadı. Deyim yerindeyse kâbusa dönüştü. Yanal döneminde ilk 8 haftada 9 puan toplanabilmişti. Çalımbay’la ise ilk 8 maçta 19 puan alınarak bir anda yarışa ortak olunmuştu. Ancak son 8 maçtaki seri puan kayıpları işin tadını kaçırdı. Aslında Rıza Hoca ile uzun vadeli planlar bile söz konusuydu. Fakat şu anda bırakın uzun vadeli planı kısa vadeli planlar bile tehlikeye girmiş vaziyette.

İçeride de huzur yok

Süper Lig’in 9’uncu haftasında evindeki Galatasaray maçını 2-1 kazanan ve sonrasında oynadığı 3 iç saha mücadelesinden de galip gelip “huzur” bulan Karadeniz temsilcisi Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kalıp, Medipol Başakşehir ile Beşiktaş’a da mağlup oldu. Kendi sahasında son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, ligde oynadığı son 8 maçta yalnızca deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u mağlup edebildi. Camianın hedefinde ise öncelikli olarak yönetim vardı. Beşiktaş maçının son bölümlerinde yönetime yönelik “istifa” çağrısını desibeli bir hayli yükselmişti. Kalan haftaların Trabzonspor yönetimi adına özellikle iç sahada kolay geçmeyeceği aşikâr! Hele ki olumsuz sonuçlar devam ederse...

Erken seçim masada

Başarısız sonuçlar sonrası Trabzonspor’da yönetimin gündeminde de kongre vardı. Başkan Muharrem Usta yönetiminde haftalık toplantısını gerçekleştiren yönetim, muhtemel kongre kararını konuştu. Ortak fikir camianın isteklerinin göz ardı edilmemesi yönündeydi. Ancak muhtemel seçim kararında yeni yönetimin 8 aylık bir görev süresinin olması soru işaretleri oluşturdu. Kongre kararı masada ve ilerleyen günlerde ciddi kararların alınması söz konusu.

Stop etti!

Deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da stoper krizi var. Mustafa Akbaş sakat, Hubocan ise Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yine maçta sakatlanan ve kaburgasında çatlak tespit edilen Jan Durica da takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın elinde ise Uğur Demirok ile genç stoper Hüseyin Türkmen kalıyor. Çalımbay’ın Okay’ı stopere çekme ihtimali de bulunuyor.

Moraller bozuk

Beşiktaş mağlubiyeti zaten zor haftalar geçiren Trabzonspor’da moralleri iyice bozdu. Bunun yansımaları idmanlarda da yaşanıyor. Dünkü çalışma öncesi yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak ile Burak Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Burak arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Rıza Çalımbay ikiliyle konuşarak sakinleştirdi ve barıştırdı, olay tatlıya bağlandı. Bordo-mavili oyuncular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.