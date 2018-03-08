Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da efsane olma yolunda ilerleyen Bafétimbi Gomis, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim’le ilgili konuşan Fransız yıldız “Fatih Terim, ligi çok iyi tanıyan ve bizim için kolaylaştıran birisi. Bize sürekli güven veren ve bu ekiple en iyi neyin yapılacağını bilen bir teknik direktör. Bir Türk kulübüyle Avrupa kupası kazandı ve Türk futbol tarihinde en fazla bilinen antrenör. Ancak buraya geldiğimde adaptasyonumu sağlayan ve beni lige alıştıran Igor Tudor’u da unutmuyorum. Fakat Fatih Terim’in gelişi ile deyim yerindeyse âdeta şarj olduk. O bizim için bir baba gibi. Bugünkü hâlime katkısı oldu ve performansımı korumamı sağladı. Herkesin önünde ona teşekkür ediyorum. Umarım sezon sonunda onunla şampiyonluğu kazanırız” ifadelerini kullandı.

Tutku göründüğü gibi

“Burada bana olan güven de işleri kolay idare etmemi sağladı” yorumunu yapan Bafétimbi Gomis “Sezon başında hazırdım. Marsilya ile Ligue 1’de 21 gol attığım iyi bir sezondan sonra, bu performansta kalarak kendimi doğrulamak benim için önemliydi. Dünyanın her yerinde Türk kulüplerinin şevk ve tutkularını görüyordum. Galatasaray’a gelmeden önce bundan endişem vardı ama dışarıdan gözüken büyük bir tutkunun içeride de aynı olduğunu gördüm. Galatasaray sezon boyunca ligin zirvesindeydi ve umuyorum ki sezon sonunda da orada oluruz” dedi.

Aslan, keyif yapıyor

Galatasaray’ın dünkü antrenmanı basına açıktı. Florya tesislerinde son derece olumlu bir hava vardı. Teknik heyetten futbolcusuna herkesin yüzü gülüyor. Teknik direktör Fatih Terim de oldukça neşeli görülürken, basın mensuplarıyla sohbet etti. Taraftarlara minnettar olduğunu ifade eden Terim “Sağ olsunlar, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar” dedi. Terim, hafta hafta değerlendirmelerini yapacağını ifade ederken şu anki tek hedeflerinin Konya galibiyeti olduğunu söyledi.