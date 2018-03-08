Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ligde şampiyonluk yarışı giderek kızışırken 3. sırada yer almasına rağmen Beşiktaş’ın kalan haftalarda şampiyonluk için şansı rakiplerine göre daha yüksek. Kalan 10 haftada toplayabileceği 30 puan bulunan siyah-beyazlıların fikstürünün rakiplerine göre daha avantajlı olması dikkat çekiyor. Kara Kartal her şeyden önce ligde önümüzdeki 4 hafta boyunca İstanbul’dan dışarı çıkmayacak. Şenol Güneş’in öğrencileri bu periyodu kayıpsız atlatabilirse 29. haftada şampiyonluk şarkılarını yüksek sesle söyleme şansına sahip olacak. Çünkü söz konusu haftada şu anda ligde ilk iki sırayı paylaşan Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Beşiktaş’ı favori yapan sadece bu maç değil. Şu anda lider olan Galatasaray’ın önümüzdeki dört haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor’la maçları var.

Baraj için 23 yetiyor

Şampiyonluğun bir diğer adayı Başakşehir de Beşiktaş karşısına çıkacak. Önümüzdeki dört haftalık kritik dönemde maçlarını kazanması hâlinde siyah-beyazlıların liderliği ele geçirip hatta farkı açma ihtimali yüksek. Ayrıca Şenol Güneş’in öğrencileri kalan 30 puandan 23’ünü kazanırsa şampiyonluk için kritik olan 70 puan barajına da ulaşmış olacak. Yakalanan istikrar bunun zor olmadığını gösteriyor. Zorlu Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kayıpsız geçen siyah-beyazlıların ikinci yarıdan itibaren aldığı sonuçlar üst üste 3. şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koyuyor. Beşiktaş üç kulvarda mücadele etmesine ve birbirinden zorlu sınavlara çıkmış olmasına rağmen, 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci yarının en çok puan alan takımı olmayı başardı. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray 15, Başakşehir 14 puan toplarken, Fenerbahçe ise sadece 11 puan kazanabildi.